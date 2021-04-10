4月10日，在柬中国公民前往金边王家军总医院接种新冠疫苗。中国驻柬埔寨使馆供图

人民网曼谷4月10日电（记者赵益普）据悉，经中国驻柬埔寨大使馆持续推动，在柬埔寨政府的大力支持下，为在柬中国公民接种新冠疫苗的专项安排10日上午在金边王家军总医院正式实施。此次专项接种安排受到柬埔寨首相洪森的高度重视，柬埔寨副首相兼国防部长迪班指示柬王家军总医院分别在金边和西哈努克市承担接种任务。此举标志着“春苗行动”在柬正式落地。

柬埔寨暴发疫情后，中国驻柬埔寨使馆一直争取为在柬中国公民接种疫苗。为此，驻柬使馆推出了华为（柬埔寨）公司义务设计的接种疫苗摸底登记小程序，对在柬中国公民（含港澳台同胞）进行摸底调查。日前，驻柬使馆已将上述名单转交柬方，柬方允将登记人员纳入柬疫苗接种体系，按照优先接种顺序适时予以安排接种。

据了解，此次专项安排计划为1万人接种，主要针对已报名登记的中国商会会员企业员工和在柬的港澳台同胞，所接种疫苗来自柬埔寨向中国商业采购的部分科兴疫苗。计划由柬方主导并监督实施，柬埔寨中国商会负责具体组织协调工作。自2月下旬以来，柬埔寨疫情持续严峻。截至4月9日，柬埔寨累计确诊病例3604例，累计死亡24例，累计治愈1984例。截至8日，该国已有81.6万人接种新冠疫苗。

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