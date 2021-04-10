新华社华盛顿4月9日电（记者许缘 高攀）美国总统拜登9日向国会提交2022财年联邦政府可支配支出预算方案，总额超过1.5万亿美元，较上一财政年度增加1180亿美元。

美国2022财年始于2021年10月1日，至2022年9月30日结束。

为应对新冠疫情对美国造成的冲击，拜登政府在预算方案中大幅提高非国防支出，总额达7690亿美元，比上一财年增加16%。其中，美国疾病控制和预防中心预算达87亿美元，涨幅为近20年来最高。此外，商务部、卫生与公共服务部、农业部、环境保护署等预算增幅较高。

国防支出方面，2022财年预算总额为7530亿美元，较上一财年增长1.7%。

拜登当天表示，希望方案得到国会两党支持。不过，参议院少数党领袖麦康奈尔等共和党人随后在一份声明中指责该方案，称国防支出增幅过低。国会众议院拨款委员会下周将就该方案举行听证会。

美国联邦政府年度预算分为法定支出和可支配支出。法定支出主要包括社会保障、医疗保障等，目前占联邦政府支出约三分之二；可支配支出包括国防、教育、基础设施、农业等项目费用，占联邦政府支出约三分之一。

(责编：杨牧、刘洁妍)