新华社联合国4月9日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯9日在一份声明中表示，欢迎国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会和世界银行发展委员会宣布采取措施，应对由新冠疫情引发的债务危机等问题。

2021年IMF和世行春季会议4月5日至11日举行。会议期间，国际货币与金融委员会和世行发展委员会就世界经济前景、消除贫困等问题向IMF和世行提供建议。

古特雷斯表示，发展中经济体一直在努力争取足够的财政资源以应对新冠危机带来的迫切需求。此前，古特雷斯多次呼吁通过大量发行特别提款权和重新分配未使用的特别提款权来提高流动性，并提出分三阶段处理债务负担的方法，即债务冻结、对最脆弱国家减免债务以及改革国际债务架构。

古特雷斯说，他欢迎国际货币与金融委员会日前呼吁重新分配特别提款权。同时，暂缓最贫困国家债务偿付倡议和缓债倡议后续债务处理共同框架得到支持也令他受到鼓舞。

古特雷斯还指出，改革国际债务架构至关重要，因为在疫情下发生债务危机“将使可持续发展目标遥不可及”。他说，他期待与国际金融机构等伙伴合作，使世界经济实现公平、包容和可持续的复苏。

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