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德国拟进一步修改《传染病防治法》

2021年04月10日10:17 | 来源：新华社
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新华社柏林4月9日电（记者任珂）德国联邦政府副发言人德默尔9日说，为统一各州控制新冠疫情的社交限制令，联邦政府将进一步修改《传染病防治法》。

德默尔当天在例行记者会上说，原定于12日举行的总理默克尔与各州州长的疫情磋商会议取消，13日将举行联邦政府内阁会议取而代之，目的是通过紧急程序强化《传染病防治法》，统一16个州不同的社交限制措施。

《传染病防治法》修正案在内阁会议上通过后，还需要提交给下周开会的联邦议院讨论表决。德默尔说，修正案一旦通过，将立即开始实施。

德国是联邦制国家，防疫政策实施权属于各州政府，联邦政府和卫生部只有指导和建议权。虽然德国联邦政府希望实施更严格的社交限制措施，由于各州疫情和利益不同，这些限制措施往往难以完全落实。去年11月，德国对《传染病防治法》进行第一次修改，为政府进一步实施新冠防疫措施提供了法律依据。

目前，德国正在经历第三波新冠疫情。据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的数据，截至9日零时，德国过去24小时新增新冠确诊病例25464例，单日新增确诊病例比一周前增加3500多例。

德国卫生部长施潘当天早些时候说，德国新冠重症病例数正在急剧上升，需要实施强硬的封锁措施才能将这波疫情控制住。

(责编：杨牧、刘洁妍)

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