人民网里约热内卢4月9日电 （记者吴杰）将运行于巴西巴伊亚海面的全球首条跨海云轨车辆于4月8日在深圳下线。巴西巴伊亚州州长鲁伊·科斯塔、副州长若昂·里昂，中国驻巴西大使馆公使衔参赞邵英军女士等共同在线上见证。

鲁伊·科斯塔州长表示，巴伊亚云轨项目是实现城市交通现代化的重要国际合作的象征。这个现代化交通工具让我们在实现现代化路上迈出了一大步。

比亚迪执行副总裁、美洲汽车销售事业部总经理李柯表示，此次交付的列车专门比照当地萨尔瓦多市特殊的地理和人文环境量身定制，将为沿线居民提供舒适、低碳、智能的公共交通，带来“乘坐云轨空中看海”的新体验，助力当地城市擦亮文化旅游品牌。

云轨是比亚迪公司自主研发的跨座式单轨列车系统的别称，学名“单轨铁路系统”。巴伊亚云轨线路全长 23.3km，共设25站，建成后将与巴伊亚现有地铁衔接，形成各种城轨制式互补、多种运量结合的公共交通网络。巴伊亚云轨车辆搭载了领先的全自动无人驾驶系统及智能乘客服务系统，车载紧急对讲等系统可实时服务乘客、确保安全便捷的乘车体验。

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