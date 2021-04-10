人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

全球首条跨海云轨下线

2021年04月10日10:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢4月9日电 （记者吴杰）将运行于巴西巴伊亚海面的全球首条跨海云轨车辆于4月8日在深圳下线。巴西巴伊亚州州长鲁伊·科斯塔、副州长若昂·里昂，中国驻巴西大使馆公使衔参赞邵英军女士等共同在线上见证。

鲁伊·科斯塔州长表示，巴伊亚云轨项目是实现城市交通现代化的重要国际合作的象征。这个现代化交通工具让我们在实现现代化路上迈出了一大步。

比亚迪执行副总裁、美洲汽车销售事业部总经理李柯表示，此次交付的列车专门比照当地萨尔瓦多市特殊的地理和人文环境量身定制，将为沿线居民提供舒适、低碳、智能的公共交通，带来“乘坐云轨空中看海”的新体验，助力当地城市擦亮文化旅游品牌。

云轨是比亚迪公司自主研发的跨座式单轨列车系统的别称，学名“单轨铁路系统”。巴伊亚云轨线路全长 23.3km，共设25站，建成后将与巴伊亚现有地铁衔接，形成各种城轨制式互补、多种运量结合的公共交通网络。巴伊亚云轨车辆搭载了领先的全自动无人驾驶系统及智能乘客服务系统，车载紧急对讲等系统可实时服务乘客、确保安全便捷的乘车体验。 

(责编：杨牧、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部