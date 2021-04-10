英国白金汉宫7月至9月将允许游客自行游览整座花园。这是白金汉宫首次向民众开放这一权限，游客届时甚至可以在花园草坪上野餐。

英国《太阳报》8日以英国王室艺术品收藏管理机构王室收藏基金会为消息源报道，受新冠疫情影响，白金汉宫今年夏天将改变以往开放游览规定，首次允许游客自行游览整座花园，时间为7月9日至9月19日。

据英国媒体报道，白金汉宫花园占地39英亩（约15.8公顷），有325种野生植物，树木超过1000棵，栖息着30种禽类。除植被景观，游客还可将3.5英亩（1.4公顷）湖景尽收眼底，甚至在草坪上野餐。

感兴趣的游客可登录王室收藏基金会网站预订门票。成人门票单价为16.5英镑（约合148.4元人民币），学生和60岁以上人士为15英镑（134.9元人民币），残障人士、团购和儿童可享受优惠或免票。

不过，游客不得在花园内开展球类运动，不得携带酒类、玻璃制品和锋利刀具等违禁品。

白金汉宫始建于1705年，目前的设计可以追溯至19世纪20年代。当时英国国王乔治四世下令把这座建筑改造为宫殿。目前它既是英国女王办公及在伦敦的居住场所，也是王室行政总部所在地。（王逸君）【新华社微特稿】

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