新华社北京4月9日电 中国人权研究会9日发表《美国对外侵略战争造成严重人道主义灾难》文章，全文如下：

美国对外侵略战争造成严重人道主义灾难

中国人权研究会

2021年4月

美国一直自诩为“山巅之城”，支持“天赋人权”，肩负“天赋使命”，时常打着“人道主义干涉”的旗号对外动武。自1776年7月4日宣布独立以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间不足20年。据不完全统计，从1945年第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201场，约占81%。美国发动的多数侵略战争都是单边主义行动，甚至还遭致其盟友的反对。这些战争不仅夺去了大量各方军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡和财产损失，导致惊人的人道主义灾难。美国的自私和虚伪也通过这些对外干涉行为表露无遗。

一、二战后美国发动的主要侵略战争

1.朝鲜战争。发生于20世纪50年代初的朝鲜战争时间虽短但异常血腥，战争导致300多万名平民死亡，另有约300万人成为难民。根据朝方的统计，战争摧毁了约8700座工厂、5000所学校、1000家医院和60万户家庭，有200万18岁以下的儿童因战争流离失所。而韩方的损失高达412.3亿韩元，相当于官方汇率下的69亿美元；战争期间韩方约有60万套住房、46.9%的铁路、1656条公路、1453座桥梁被毁。此外，战争导致的南北分治还造成大量家庭分离。在韩国统一部登记有离散家属的韩国人约为13万人，其中7.5万人已经离世。美国《外交官》杂志网站2020年6月25日报道，截至2019年11月，韩国分裂家庭成员的平均年龄为81岁，自1988年以来133370名申请团聚者中的60%以上已经去世，他们中的绝大部分人在分离后就再也没见过自己的亲人。

2.越南战争。20世纪50年代至70年代发生的越南战争，是二战后延续时间最长也最为残酷的一场战争。据越南政府估计，约有110万名北越士兵和30万名南越士兵丧生，多达200万名平民在战争中死亡，其中有些是被美军以“打击越共”的名义有计划屠杀的。美军在越南、老挝和柬埔寨投下的炸弹超过二战期间各方投下炸弹的三倍。据估计，越南至少还遗留着35万吨可爆炸的炸弹与地雷，按照目前的速度，需要300年才能将它们从越南的土地上清除干净。《赫芬顿邮报》网站2012年12月3日报道，越南政府的统计数据显示，自1975年战争正式结束以来，战争遗留弹药已杀死约42000人。此外，美军还在越南投放了2000万加仑（约合7571万升）的落叶剂，导致40万越南人死亡，约200万越南人因为接触到落叶剂而罹患癌症或其他疾病。延续十几年的战争导致300多万难民外逃，在漂洋过海的路途中有大量人员死亡。在逃离越南的难民中，有92%的被调查者表示，落叶剂的影响使其感觉持续疲劳，其他表现包括流产和出生缺陷问题。美国官方的数据显示，越南20%的丛林和20%至36%的红树林被落叶剂摧毁。

3.海湾战争。1991年，以美国为首的盟军出兵伊拉克，在对伊空袭中有2500至3500名平民死亡，9000座房屋被毁。战争结束后因为基础设施的破坏和缺医少粮，有约11.1万名平民死亡。而根据联合国儿童基金会的估计，战争和随后的制裁导致约50万名儿童死亡。战争中盟军故意破坏伊拉克的基础设施，导致其大多数发电站（92%的装机容量）、炼油厂（80%的生产能力）、石化综合体、电信中心（包括135个电话网）、桥梁（100多座）、高速公路、铁路、广播电视站、水泥厂以及生产铝材、纺织品、电线和医疗用品的工厂被毁。海湾战争还导致了严重的环境污染，约有6000万桶石油被倾倒入沙漠，污染了约4000万吨土壤；有2400万桶石油从油井溢出，形成了246个“湖泊”；人为点燃油井生成的烟雾和烟尘污染了953平方公里的土地。在海湾战争中，美军还首次使用了贫铀弹。

4.科索沃战争。1999年3月，以美国为首的北约军队打着“避免人道主义灾难”的旗号，公然绕过联合国安理会，对南联盟进行了78天的持续轰炸，造成2000多名无辜平民丧生，6000多人受伤，近100万人流离失所，200多万人失去生活来源。北约军队还有意识地针对南联盟的基础设施进行定点打击以消除其抵抗决心。据塞尔维亚经济学家估计，轰炸造成的经济损失总额约为296亿美元。轰炸造成大量桥梁、公路、铁路以及25000户家庭、176处文化古迹、69所学校、19家医院和20个保健中心受损，150万儿童无法上学。此外，北约军队至少使用了3.1万枚贫铀弹，导致该地区癌症和白血病发病率激增，并对当地和整个欧洲的生态环境产生长期的灾难性影响。

5.阿富汗战争。2001年10月，美国出兵阿富汗，在打击基地组织和塔利班的同时，也造成了大量平民伤亡。由于缺乏权威的统计数据，各方对于阿富汗战争中平民的伤亡数据没有定论。一般认为，自美军2001年10月7日进入阿富汗以来，当地已有3万多名平民被美军打死、炸死或因美军带来的战乱死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。2014年美军宣布撤离后，阿富汗依然处于动荡中。《纽约时报》网站2019年7月30日报道，2019年上半年确定死于美军炸弹的有363人，包括89名儿童。根据喀布尔大学学者的评估，阿富汗战争平均每天造成约6000万美元经济损失、约250人伤亡。

6.伊拉克战争。2003年，美国不顾国际社会的普遍反对，以莫须有的罪名侵入伊拉克，导致的平民死亡人数难以精确统计，据估计约为20万至25万人，其中美军直接致死的超过16000人。此外，美军还严重违反国际人道主义原则，制造了多起虐囚事件。美国2011年宣布从伊拉克撤军后，当地战事和袭击不断。以美国为首的联军还在伊拉克大量使用了贫铀弹、集束炸弹和白磷弹，且没有采取任何措施来尽量减少对平民的伤害。据联合国估计，如今伊拉克依然有约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物需要清除。目前美国仍迟迟未能完成从阿富汗和伊拉克撤军的承诺。

7.叙利亚战争。2017年以来，美国以“阻止叙利亚政府使用化学武器”为由，对叙展开空中打击。2016年至2019年，叙利亚有记载死于战乱的平民达33584人。其中，美国领导的联军轰炸直接致死3833人，有半数是妇女和儿童。美国公共电视网2018年11月9日报道，仅美军对拉卡市发动的所谓“史上最精确的空袭”，就导致1600名平民被炸死。根据世界粮食计划署2020年4月的调查，大约三分之一的叙利亚人没有足够的食物，87%的人没有储蓄。根据世界医生组织的估算，叙利亚战乱开始以来，有约1.5万名医生（约占该国医生总量的一半）逃离出境，650万人在国内流离失所，500万人作为难民外逃。

此外，美国还以支持代理人战争、煽动国内叛乱、暗杀、提供武器弹药、培训反政府武装等直接或间接方式频频对其他国家进行干涉，给相关国家社会安定和民众安全带来严重伤害。由于大量此类事件属美国政府暗中操弄，其造成的具体破坏后果难以统计。

二、美国发动战争的恶果

二战以来，几乎所有美国总统在任内都曾发动或介入过对外战争，战争理由包括“阻止共产主义蔓延”、“维护正义”、“制止侵略”、“人道主义干预”、打击恐怖主义、防止“大规模杀伤性武器”扩散、保护美国侨民安全，等等。其中，只有一次是针对美国本土直接遭受恐怖主义袭击后所做出的反击，其他都是在与美国切身利益没有直接关联的背景下主动对外动武的。即使这唯一的一次“正当防卫”也明显属于防卫过当：在“消除基地组织威胁”的旗号下，美军本着“宁可错杀、不可漏杀”的原则，在反恐战争中随意扩大打击范围，造成大量当地平民死伤；即便美军声称使用了“相对精确”的无人机攻击，滥杀无辜的现象仍屡屡发生。

从美国对外动武所遵循的程序来看，有的是在操纵联合国后通过安理会授权这一“合法渠道”来对外发起军事打击，但更多的是将安理会抛在一边，不顾其他国家甚至盟友的反对，一意孤行对一个独立的主权国家发起攻击，甚至在连具有唯一法定宣战权的美国国会都未批准的情况下就对外挑起战争。

从后果来看，美国发动的对外战争，引发了各种各样的地区和国际危机。

——战争直接导致了当事国的人道主义灾难，包括人员伤亡、设施破坏、生产停滞，尤其是造成大量无辜平民伤亡。在战火蔓延到的区域，人们死于家里、市场中、道路上，死于炸弹、子弹、简易爆炸装置、无人机，死于美军的空袭、政府军的扫荡、恐怖和极端组织的屠杀以及国内的暴乱。根据美国布朗大学2018年11月发布的研究报告，在阿富汗、巴基斯坦、伊拉克、叙利亚和也门因战乱致死的平民分别有43074人、23924人、184382－207156人、49591人、12000人，殉职的记者和媒体人员分别有67人、8人、277人、75人、31人，殉职的人道主义救援人员分别有424人、97人、63人、185人、38人。人员伤亡往往还会被美国政府轻描淡写。美国“截击”网站2018年11月19日报道，伊拉克平民的实际死亡人数远超美国军方正式报告的数字。

——战争带来一系列复杂的社会问题，包括难民潮、社会动荡、生态危机、心理创伤等。据统计，近年来美军介入的几场战争导致难民数量居高不下，如阿富汗有1100万人，巴基斯坦有38万人，伊拉克有325万人，叙利亚有1259万人。这些难民被迫远离家园，阿富汗难民中约130万人流落到巴基斯坦，约90万人流落到伊朗；伊拉克、叙利亚难民中约350万人流落到土耳其，约100万人流落到伊朗。在阿富汗、伊拉克和巴基斯坦，由于缺医少药、营养不良和环境污染导致的人员死伤远超因战争直接伤亡的人数。据估计，非战争直接原因致死者的数量是战争直接致死人数的4倍。伊拉克巴士拉每公斤土壤的铀含量从1991年前的低于70贝克勒尔，暴升至2009年的10000贝克勒尔，在战争物资遗留地区更是高达36205贝克勒尔。英国《卫报》网站2016年8月22日报道，伊拉克2010年有先天缺陷的婴儿出生率高达30%，而正常情况下这一数据仅为2%至4%。

——美国发动的战争还产生了外溢效应，给未涉事国家造成伤害。例如，在越南战争中，美军以阻断“胡志明小道”为名，将战火蔓延到临近的柬埔寨和老挝等国，导致50万名以上的无辜平民死伤，并遗留下大量未爆弹药。在阿富汗战争中，美军飞机和无人机在打击恐怖分子时，时常将炸弹投向邻近的巴基斯坦村寨伤及无辜，甚至迎新的婚车和巴基斯坦边防军士兵都未能幸免。在对南联盟的持续空袭中，美军还将中国大使馆作为轰炸目标，导致3名中国记者死亡，十几人受伤。

——美国自身也成为其对外发动战争的牺牲品。根据美国退伍军人事务部的统计，美军在朝鲜战争和越南战争中的身体受伤人员分别高达103284人和153303人。2001年至2005年，从伊拉克和阿富汗战争中返回的103788名退伍军人中，约有三分之一被诊断出患有精神或心理疾病，56%的确诊者患有一种以上的疾病。美国国会研究局的研究显示，2008年至2016年，每年有超过6000名退伍军人自杀。美军给参加过朝鲜战争的老兵及其家庭的补偿每年达28亿美元，给参加过越南战争的老兵及其家庭的补偿每年超过220亿美元，为参加过阿富汗战争的退伍军人支付的医疗和伤残护理费已超过1700亿美元。《商业内幕》网站2019年12月报道，阿富汗战争爆发以来，估计有超过3800名美国平民承包商死亡，这远远超过政府统计数字，甚至超过美军死亡人数。

三、人道主义危机源于美国的霸权思维

纵观美国对外发动的多次侵略战争，可以看出其军事行动导致人道主义危机的案例不在少数。在当前战火未熄的阿富汗、伊拉克、叙利亚等国，“误炸误伤”频频发生，难民漂泊无处落脚，基础设施千疮百孔，国民生产停滞不前。美国在国外发起的战争，往往打着“人权高于主权”“人道主义干预”等旗号，为何最终演变为人道主义灾难呢？

美国《外交政策》杂志2011年4月曾总结出美国频繁对外动武的五个原因，除了军力优势导致其很难抵制住诉诸武力的诱惑、国内制衡机制难以发挥有效作用等因素外，并未提及美国价值观在其中发挥了什么作用。实际上，“维护人权”并非美国对外动武的明确驱动力，对外动武不过是美国达成自身目标的一种手段，虽然其中并不排斥道义感的驱使，但这并非充分或必要条件。只要认为需要，只要相信对自身有利，只要觉得力所能及，美国就会产生动武的冲动。而由此带来的人道主义灾难再可怕，也总是别人在承担，不会影响美国达成其目标，也不会直接伤害美国人。选择不计后果地动武，其背后透射出的是“美国优先”、强者通吃的霸权心态，是“唯我独尊、宁负天下”的单边思维。

在口口声声尊崇“普世价值”的美国政客眼里，“天赋给他们的人权”是否也被同等地赋予了普天下其他的人呢？

既然美国国内确立了所有族群一律平等的法律，那么在面对国外民众时，美国是否真正认为他们也应享有同等的基本权益，还是仅仅因为他们手中没有美国选票就无须顾忌？

美国相信发生在其本土的针对平民的恐怖袭击是卑劣的、应受惩罚的，难道发生在美国以外、由美军实施、导致大量无辜平民死伤的残暴事件就是可接受的、“必要的”牺牲吗？

在别人的国土上就“宁可错杀、绝不漏杀”，肆意使用放射性武器，用有毒试剂摧毁所有植被，未辨明目标性质就随意开火，在实施这些行为时，美国价值观中“不言而喻”的人权被赋予了谁呢？

那些仅仅因为无力逃离交战区域就随时要承担被当成恐怖分子射杀风险的平民，人权在哪里？那些出生时就因美军的化学武器而致残并将痛苦终生的孩童，人权在哪里？那些为躲避美军的战火流落他乡却无处落脚的难民，人权在哪里？

归根结底，动辄以单边战争手段来解决争端的思维模式，本身就存在问题。人道主义与霸权主义存在内在的对立，期待霸权主义国家去捍卫他国人权无异于与虎谋皮。国际争端的解决要靠在联合国框架下的平等协商，要靠规范完善的国际机制来协调，要靠构建人类命运共同体来推进。只有丢弃私利至上的霸权思维，才能避免“人道主义干预”变成人道主义灾难，才能实现互利共赢，才能使各国人民都能真正享有各项基本人权。

附：

1、二战以来美国主要对外侵略战争造成平民伤亡等情况一览表

朝鲜战争：平民死亡300万人，难民300万人；

越南战争：平民死亡200万人，难民300万人，落叶剂受害者300万人；

空袭利比亚：军民死亡700人；

入侵巴拿马：平民死亡302人，受伤3000人；

出兵索马里：平民死亡200人，受伤300人；

海湾战争：战争致死平民12万人，制裁致死200万人，经济损失6000亿美元；

科索沃战争：战争致死2000多人，致伤6000人，经济损失2000亿美元；

阿富汗战争：平民死亡超过3万人，受伤7万人，难民1100万人；

伊拉克战争：平民死亡20万至25万人，难民325万人；

叙利亚战争：平民死亡超过4万人，1259万人逃离家园。

2、二战以来美国侵略战争和对外干涉一览表

1947－1949：干涉希腊内战

1947－1970：干涉意大利选举，支持反共力量

1948：在哥斯达黎加内战中支持反政府武装

1949－1953：支持阿尔巴尼亚反共活动

1949：干涉叙利亚政府更迭

1950－1953：发动朝鲜战争

1952：干涉埃及革命

1953：支持伊朗政变推翻政府

1954：支持危地马拉政府更迭

1956－1957：密谋叙利亚政变

1957－1959：支持印度尼西亚政变

1958：制造黎巴嫩危机

1960－1961：支持刚果政变

1960：阻止老挝政府改革

1961：支持入侵古巴的猪湾行动

1961－1975：支持老挝内战和鸦片贸易

1961－1964：支持巴西的反政府活动

1963：支持伊拉克内乱

1963：支持厄瓜多尔叛乱

1963－1975：参加越南战争

1964：干涉刚果辛巴叛乱

1965－1966：干涉多米尼加内战

1965－1967：支持印度尼西亚军政府对共产党人的大屠杀

1966：支持加纳国内叛乱

1966－1969：在朝鲜非军事区制造冲突

1966－1967：支持玻利维亚叛乱

1967：干涉希腊政府更迭

1967－1975：干涉柬埔寨内战

1970：干涉阿曼内政

1970－1973：支持智利军事政变

1970－1973：支持柬埔寨政变

1971：支持玻利维亚政变

1972－1975：援助伊拉克反政府武装

1976：支持阿根廷政变

1976－1992：干涉安哥拉内政

1977－1988：支持巴基斯坦政变

1979－1993：支持柬埔寨反政府武装

1979－1989：干涉阿富汗战争

1980－1989：资助波兰团结工会反对政府

1980－1992：干涉萨尔瓦多内战

1981：在锡德拉湾与利比亚对抗

1981－1982：推动乍得政府更迭

1982－1984：参与多边干涉黎巴嫩

1982－1989：支持尼加拉瓜反政府武装

1983：入侵格林纳达

1986：侵入利比亚锡德拉湾

1986：轰炸利比亚

1988：击落伊朗民航客机

1988：出兵洪都拉斯

1989：与利比亚在托布鲁克对峙

1989：干涉菲律宾内政

1989－1990：入侵巴拿马

1990－1991：发动海湾战争

1991：干涉海地选举

1991－2003：主导伊拉克禁飞区强制行动

1992－1995：首次干涉索马里内战

1992－1995：干涉波斯尼亚战争

1994－1995：出兵海地

1996：支持伊拉克政变

1997：出兵阿尔巴尼亚

1997：出兵塞拉利昂

1998－1999：发动科索沃战争

1998：用巡航导弹攻击苏丹和阿富汗

1998－1999：出兵肯尼亚和坦桑尼亚

2001－现在：发动阿富汗战争

2002：出兵科特迪瓦

2003－2011：发动伊拉克战争

2004－现在：发动巴基斯坦与阿富汗接壤地区的战争

2006－2007：支持巴勒斯坦法塔赫推翻民选政府哈马斯的行动

2007－现在：第二次干涉索马里内战

2009：支持洪都拉斯政变

2011：支持利比亚反政府武装

2011－2017：开展在乌干达的军事行动

2014－现在：美国领导的伊拉克干涉行动

2014－现在：美国领导的叙利亚干涉行动

2015－现在：支持沙特参与也门内战

2019：支持委内瑞拉政府更迭

(责编：张信凤、杨牧)