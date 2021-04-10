人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

亚欧地区继续推进新冠疫苗接种

2021年04月10日05:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社努尔苏丹4月9日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区部分国家新冠疫情持续蔓延，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等多国加速疫苗生产与接种。

　　俄罗斯防疫指挥部9日报告新增新冠确诊病例9150例，累计确诊4623984例；新增死亡402例，累计死亡102247例。俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃9日对媒体说，当60%人口完成新冠疫苗接种后，俄罗斯将取消所有防疫限制政策，她呼吁公民积极接种疫苗，同时对病毒传播保持警惕。

　　据白俄罗斯卫生部9日消息，该国新增确诊病例1622例，累计确诊333430例，累计死亡2334例，累计治愈323748例。

　　白俄罗斯首都明斯克8日开始大规模接种俄罗斯“卫星V”疫苗和中国援助的疫苗。白卫生部长皮涅维奇8日说，白卫生系统已做好应对第三波疫情的准备。他强调首先要采取遵守社交距离、戴口罩和勤洗手等防疫措施，并呼吁公众接种疫苗。

　　据乌克兰卫生部9日消息，该国新增确诊病例19676例，累计确诊1823674例，累计死亡36381例，累计治愈1395104例。截至8日，该国共有353147人接种新冠疫苗。乌总理什梅加尔8日说，目前该国共有6.4万张病床配备了制氧设备，但仍不能满足需求。

　　亚美尼亚国家疾控中心9日报告新增确诊病例1029例，累计确诊201158例，累计治愈180160例，累计死亡3697例。亚美尼亚卫生部长阿纳希特·阿瓦涅相8日说，俄罗斯援助亚美尼亚的1.5万剂“卫星V”疫苗8日已运抵亚首都埃里温，包括抗疫一线医护人员、患有慢性病人群以及65岁以上老人为优先接种对象。

　　据吉尔吉斯斯坦新冠肺炎防控指挥部9日消息，吉新增确诊病例151例，累计确诊89811例；新增治愈112例，累计治愈85719例。据吉尔吉斯斯坦总统新闻局8日消息，总统扎帕罗夫举行会议，要求为医疗机构提供充足药品和增加床位。

　　哈萨克斯坦卫生部9日报告新增确诊病例2440例，累计确诊263943例。据哈通社9日消息，哈全国范围内共有8个地区病毒传播风险较高，其中阿拉木图州将从12日起再度强化隔离限制措施。截至9日，哈全国已有254344人接种新冠疫苗。（执笔记者：张继业；参与记者：鲁金博、李东旭、李铭、关建武、蔡国栋、魏忠杰）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部