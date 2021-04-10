新华社努尔苏丹4月9日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区部分国家新冠疫情持续蔓延，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等多国加速疫苗生产与接种。

俄罗斯防疫指挥部9日报告新增新冠确诊病例9150例，累计确诊4623984例；新增死亡402例，累计死亡102247例。俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃9日对媒体说，当60%人口完成新冠疫苗接种后，俄罗斯将取消所有防疫限制政策，她呼吁公民积极接种疫苗，同时对病毒传播保持警惕。

据白俄罗斯卫生部9日消息，该国新增确诊病例1622例，累计确诊333430例，累计死亡2334例，累计治愈323748例。

白俄罗斯首都明斯克8日开始大规模接种俄罗斯“卫星V”疫苗和中国援助的疫苗。白卫生部长皮涅维奇8日说，白卫生系统已做好应对第三波疫情的准备。他强调首先要采取遵守社交距离、戴口罩和勤洗手等防疫措施，并呼吁公众接种疫苗。

据乌克兰卫生部9日消息，该国新增确诊病例19676例，累计确诊1823674例，累计死亡36381例，累计治愈1395104例。截至8日，该国共有353147人接种新冠疫苗。乌总理什梅加尔8日说，目前该国共有6.4万张病床配备了制氧设备，但仍不能满足需求。

亚美尼亚国家疾控中心9日报告新增确诊病例1029例，累计确诊201158例，累计治愈180160例，累计死亡3697例。亚美尼亚卫生部长阿纳希特·阿瓦涅相8日说，俄罗斯援助亚美尼亚的1.5万剂“卫星V”疫苗8日已运抵亚首都埃里温，包括抗疫一线医护人员、患有慢性病人群以及65岁以上老人为优先接种对象。

据吉尔吉斯斯坦新冠肺炎防控指挥部9日消息，吉新增确诊病例151例，累计确诊89811例；新增治愈112例，累计治愈85719例。据吉尔吉斯斯坦总统新闻局8日消息，总统扎帕罗夫举行会议，要求为医疗机构提供充足药品和增加床位。

哈萨克斯坦卫生部9日报告新增确诊病例2440例，累计确诊263943例。据哈通社9日消息，哈全国范围内共有8个地区病毒传播风险较高，其中阿拉木图州将从12日起再度强化隔离限制措施。截至9日，哈全国已有254344人接种新冠疫苗。（执笔记者：张继业；参与记者：鲁金博、李东旭、李铭、关建武、蔡国栋、魏忠杰）

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