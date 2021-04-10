新华社内罗毕4月9日电（记者黎华玲）世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂8日晚在肯尼亚首都内罗毕发表声明说，尽管疫苗接种工作取得了进展，但许多非洲国家仍然还在起跑线上。穆蒂担心，疫苗分配不均将使非洲大陆抗击疫情的努力功亏一篑。

穆蒂在声明中说，截至目前，非洲国家接种疫苗的数量只占全球总量的2%。世卫组织统计数据显示，目前已有45个非洲国家开始疫苗接种工作，共计收到约3160万剂疫苗，已经接种约1300万剂。不过，受医疗、冷链、物流等条件影响，非洲地区的疫苗分配情况并不均衡，其中10个国家获得了非洲93%的疫苗。

穆蒂说，有限的疫苗库存和供应瓶颈使非洲国家很多人无法获得疫苗，而全球要战胜新冠疫情，就必须公平分配疫苗。

穆蒂还表示，如果非洲各国采取有针对性的措施，如改善冷链设施和提高公众疫苗接种意识等，到今年年底，至少20%的非洲人口将可以接种疫苗。

截至目前，非洲累计确诊新冠病例超430万例，累计死亡病例超过11.4万例。

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