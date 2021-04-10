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伊核协议相关方下周继续在维也纳举行会谈

2021年04月10日05:52 | 来源：新华网
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新华社维也纳4月9日电（记者于涛 付一鸣）伊朗核问题全面协议相关方代表9日在维也纳举行新一轮会谈，讨论美国和伊朗恢复履约问题。会后欧盟发表主席声明说下周将继续举行会谈。

当天上午，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳大酒店举行。会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗代表出席会议。

据欧盟官网发布的主席声明，与会者讨论了确保重新全面有效实施伊核协议的方式，听取了核领域和制裁解除工作组的情况汇报，并进行了建设性的、以结果为导向的沟通。与会者强调他们决心继续推进联合外交努力，同意下周继续在维也纳举行会谈。

本次联委会会议4月6日开始在维也纳举行。美国总统伊朗事务特使马利也率代表团抵达维也纳。因美国已退出伊核协议，且伊朗拒绝与美方直接对话，所以美方代表不能出席会议。欧盟代表作为协调员与所有伊核协议相关方以及美国单独接触。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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