本报记者 李嘉宝

近日，土耳其交通和基础设施部表示，将在首都伊斯坦布尔市边缘建造一条大运河，招标工作正在推进。这条运河长约45公里，将连接伊斯坦布尔北部的黑海与南部的马尔马拉海，预计耗资约750亿土耳其里拉（合92.4亿美元）。

运河计划由来已久

土耳其政府表示，伊斯坦布尔运河建成后，将减轻博斯普鲁斯海峡的运输流量，防止发生类似苏伊士运河的塞船事件。土交通和基础设施部还表示，伊斯坦布尔运河将在全球海上贸易中发挥重要作用，并提升土耳其的物流能力和基础设施水平。

博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡统称土耳其海峡，是连接黑海和地中海的唯一航道，是世界上最繁忙的水道之一。修建伊斯坦布尔运河是土耳其总统埃尔多安的夙愿。早在2011年，土耳其就宣布了这项基础设施开发项目。2019年，埃尔多安要求土政府尽快启动运河工程投票程序，标志着该项目即将进入具体实施阶段。

复旦大学国际问题研究院中东研究中心研究员孙德刚在接受本报记者采访时指出，近期土耳其加快推进运河修建项目，一是为扩大就业，并缓解博斯普鲁斯海峡目前的拥堵局面；二是实施埃尔多安政府提出的“蓝色家园”计划，巩固土耳其作为海上交通枢纽的重要地位；三是作为埃尔多安政府的标志性政绩，献礼2023年土耳其建国100周年。

或产生国际法争议

伊斯坦布尔运河项目引发国内质疑。据卡塔尔半岛电视台报道，104名土退役高级海军军官于4月3日联合签署公开信，批评该计划，称该运河将威胁到《蒙特勒公约》。争议源于埃尔多安此前透露的一句话：“《蒙特勒公约》将不适用于设计中的伊斯坦布尔运河。”

1936年通过的《蒙特勒公约》规定了土耳其海峡的通航规则：平时和战时各国商船均可自由通过海峡；平时黑海沿岸国家的军舰可自由通过海峡，非沿岸国家的军舰通过海峡则要受到一定限制。若战时土耳其为中立国，各交战国军舰不可通过海峡；若土耳其为参战国，则海峡进出主导权由土耳其决定。

伊斯坦布尔运河一旦建成，将成为博斯普鲁斯海峡的替代路线。孙德刚分析，若该运河不受《蒙特勒公约》约束，军舰通过土耳其海峡或将产生国际法争议。同时，运河还会影响黑海沿岸国家与土耳其的关系。

阿拉伯新闻网担忧，伊斯坦布尔运河将为非黑海沿岸国家的军舰提供一条通向黑海的捷径。半岛电视台指出，土军方人士担心运河开通将导致域外力量介入，从而威胁土耳其在黑海地区的地位。

阻力下仍坚持推进

压力之下，土耳其政府决心不改。据俄罗斯卫星通讯社报道，4月5日，土耳其检方拘留了签署反对修建运河公开信的10名退役军官，理由是他们图谋反对“宪法秩序”。埃尔多安同日强调，目前还没有退出《蒙特勒公约》的计划。

孙德刚分析，土耳其政府的运河修建计划正面临反对党和军方的双重压力。“一些反对党人士认为，该工程会破坏环境，影响伊斯坦布尔市1500万人口的用水安全，且工程造价过高。军方人士的联名反对也让埃尔多安担心，军事政变或将再度发生。”孙德纲也指出，尽管面临阻力，但运河项目已被准，应该会继续推进。

土交通和基础设施部近日重申：“将在尽可能短的时间内完成运河项目。”有分析指出，伊斯坦布尔运河建成后，每天通航量将保持在160艘船左右。届时，每年将为土耳其政府带来10亿美元的经济收入，这是土耳其政府在阻力下坚持修建运河的一大动力。

(责编：杨光宇、赵欣悦)