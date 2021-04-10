中俄是地区与世界和平稳定的“压舱石”，对于国际局势的稳定发展发挥着重要作用。在当前复杂的国际环境下，中俄外长的会晤能够进一步加强中俄新时代全面战略协作伙伴关系。当前比较复杂的国际背景下，中俄外长能够见面，对于中俄关系来讲有非常大的益处。中俄一直是战略协作关系，相当密切。疫情以来，可以看到中俄在抗击疫情方面取得了很大的成功，经受住了疫情的考验。

——俄罗斯卫星社

中国对于俄罗斯来说是真正的战略伙伴，两国志同道合，两国在国际舞台上的合作对全球和地区局势发挥稳定性作用。俄罗斯外长拉夫罗夫还指出，国际局势正在发生非常深刻的变化，新的经济增长中心、金融力量和政治影响中心正在加强，而西方国家“很可能已经忘记如何开展经典的外交”。他说：“外交是人与人之间的关系，是彼此倾听、相互听见并寻找利益平衡的能力。这些便是俄罗斯和中国在外交工作中推广的价值。”

——塔斯社

新加坡外长维文在结束访华行程后指出，新中两国如何在疫情恢复期中重新开放彼此的经济和旅游，是双方重点讨论的课题之一。

中国自2020年底开始加紧走访东南亚国家，维文认为，这显示世界正逐步恢复正常的外交节奏。他指出，在世界面对新冠肺炎疫情的同时，全球化正受到挑战，自由贸易面对压力，大国博弈也在加剧；在此背景下，中国愿意更广泛地和东南亚接触，是积极的一步。

——新加坡《联合早报》网站

中国外交部长王毅最近接待了4个东南亚海洋国家的外长，北京正加大与该地区接触的努力。

与王毅早些时候对该地区的外交访问一样，此次会晤的更广泛目的是把中国定位为东南亚国家持久可靠的伙伴。疫情导致的经济衰退使该地区在经济上比以往任何时候都更加依赖中国。

——美国外交学者网站

鉴于中韩、朝鲜半岛、全球问题堆积如山，韩国外长先于美国访问中国。韩国外长就任后首先访华而不是访美，这在韩国外交史上极为罕见。明年是中韩建交30周年，双方正全力升级两国关系。继美韩“2+2”会谈和俄外长访韩之后，韩国有必要强化与中方的战略沟通。

——《韩国日报》

中国是最近一系列外交活动的焦点。东盟四国外长此访进一步达成共识增加互信。在分歧问题上互不示强，排除外部势力干扰，稳定地区局势。这些外交活动表明中国政府希望与东盟国家加强国际事务上的沟通和交流，有助于地区的和平稳定与发展。而东盟国家也寻求和中国的合作。

——《日经亚洲评论》

(责编：杨光宇、赵欣悦)