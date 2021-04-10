一段时间来，总有一些西方政客和媒体就涉疆问题散布谣言，把子虚乌有的事情说得有鼻子有眼，他们是如何造谣生事的？背后又有怎样的利益链条？一些人频频以“受害者”形象出现在西方媒体的报道中，但事实真相又是怎样？

新疆维吾尔自治区4月9日在外交部举行涉疆问题新闻发布会，其间，新疆维吾尔自治区相关负责人用大量调查和数据，揭批了国际反华势力就新疆问题炮制的所谓“数据库”。

“背后都有美西方反华势力的影子”

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，近年来，国际上一些反华势力炮制了所谓“新疆数据项目”“新疆受害者数据库”“维吾尔过渡期司法数据库”，笼络收集了一批所谓的“证人证言”，妄图以假乱真、诋毁新疆、蒙骗世人。

徐贵相介绍，“新疆数据项目”由“澳大利亚战略政策研究所”建立，得到了美有关政府部门和反华组织“人权观察”的资助和支持。“‘澳大利亚战略政策研究所’为了金主利益，热衷于炒作各种反华议题，四处散布谣言，丑化、妖魔化中国，根本就不是学术研究机构，而是美国政府操纵的反华工具，是披着‘学术’外衣的反华‘急先锋’。”徐贵相说。

据介绍，“新疆受害者数据库”由美国人斌吉恩伙同反华“专家”、“东突”分子建立，得到了美国、澳大利亚等国有关方面的资助和支持；“维吾尔过渡期司法数据库”由“世维会”下属的“挪威维吾尔委员会”主席拜合提亚尔·吾买尔建立，得到了美国“国家民主捐赠基金会”的资助和支持。

“我们不难发现，这些所谓的涉疆‘数据库’均由国际上一些反华组织、人员或‘东突’分子建立，且背后都有美西方反华势力的影子。”徐贵相说。

内容粗制滥造 造假手法低劣

这些所谓“数据库”中的内容，真实性如何？

徐贵相介绍，所谓涉疆“数据库”中一些“证人”，其实是被美西方反华势力雇佣的、在境外靠抹黑新疆为生的“演员”。此外，境外一些反华分子为博取国际社会同情，蓄意编造境内亲属“被拘捕”“遭迫害”“失踪失联”等谎言，严重误导国际社会舆论。

徐贵相说，经认真研究核对，三个“数据库”共涉及12050人，查实10708人，1342人系凭空编造。查实的10708人中，6962人在社会上正常生活，3244人因危安暴恐犯罪和其他刑事犯罪被判刑，238人因疾病等原因死亡，264人在境外。

“不要被坏人欺骗”“快回来吧”

“女儿我想对你说……今后千万不要被境外反华势力欺骗，好好完成自己的学业和工作。我想你了，我希望你早一点回祖国，家人团聚的话大家都高兴。”在发布会现场播放的一段视频中，如今已从新疆伊斯兰教经学院退休的依明江·赛都力这样对远在海外的女儿说。当日发布会现场，播放了多段视频，对境外所谓“受害者”散布谣言谎言的案例进行一一揭批。

对于海外维吾尔族侨胞能否正常回国探亲的问题，新疆维吾尔自治区公安厅副厅长亚力坤·亚库甫说，中国是法治国家，公民的人身自由和出入境权利依法受到保护。新疆从未限制包括海外维吾尔族侨胞在内的各族群众的出入境自由，也从未限制他们与疆内亲属之间的联系。他表示，只要属于中国籍公民，未违反我国法律法规的，均可向居住地的中国使领馆申请换发或补发护照。

“我们希望广大海外新疆籍侨胞不信谣、不传谣，放放心心地回国探亲。”他说。

（据新华社北京4月9日电 记者郑明达、董雪）

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