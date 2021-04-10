本报驻泰国记者 孙广勇

当村民努涅斯小心翼翼地按下遥控器，电视机开始播放东帝汶国家广播电视台的新闻节目。围坐在电视机前的孩子们第一次看到如此清晰的电视节目，不禁欢呼起来。小男孩费利克斯好奇地对着机顶盒按下遥控器，电视机换了频道，有趣的动画片《京剧猫》更让孩子们笑得前仰后合。

得益于中国援东帝汶地面数字电视传输系统示范项目（简称“示范项目”），这个世界上最不发达的国家，首次发出了数字电视信号。日前，示范项目启动仪式在东帝汶东利基萨区的圭科村举行，中方向东帝汶移交了3万台机顶盒。示范项目采用中国标准，为东帝汶国家广播电视台建设数字电视传输网络，让东帝汶拥有了数字电视系统，惠及首都帝力市及其周边地区首批20余万人。

此前，东帝汶全国只有13个电视信号塔，仅能发射模拟信号。由于发射站主要分布于较大城市，功率也较小，导致东帝汶大部分地方，特别是偏僻山区，无法收到任何电视信号。但现在情形发生了改变：在东利基萨区利基萨村，格拉西亚诺一家围在饭桌前，兴致勃勃地收看着国家广播电视台的节目；而在帝力市市民巴博家里，孩子们正收看有关中国的报道……丰富多彩的电视节目给东帝汶一个个家庭带来欢声笑语。

示范项目是中国政府应东帝汶政府请求援建的民生项目，2019年9月开工建设，计划今年上半年竣工。中方企业克服各种挑战特别是新冠肺炎疫情带来的困难，积极推动项目进展。示范项目全部建成后，将传输22套电视节目，成为东帝汶版的“村村通”“户户通”样板，让地处偏僻的山区民众也能看上电视。

中国驻东帝汶大使肖建国表示，示范项目的成功启动，标志着中国—东帝汶数字电视国际标准合作迈出了坚实的一步，也是中国与东帝汶共建“一带一路”的生动体现，有助于加深互联互通，让东帝汶民众分享数字红利。

东帝汶总理鲁瓦克表示，示范项目有助于东帝汶民众了解自己的国家和世界，学习知识、拓宽眼界，同时也将推动东帝汶本地广播电视产业发展。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年04月10日 03 版）

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