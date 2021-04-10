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“为跨国公司开辟更多发展空间”（见证·中国机遇）

——访赛诺菲大中华区总裁贺恩霆

本报记者  李  琰  闫韫明
2021年04月10日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国迈入注重创新驱动的高质量发展新阶段，市场需求不断扩大，潜力优势持续升级，为跨国公司开辟更多发展空间。”日前，赛诺菲大中华区总裁贺恩霆接受本报记者采访时表示，中国快速有效控制疫情，经济呈现稳定增长态势，赛诺菲也从中受益。他相信，随着持续扩大对外开放，中国市场吸引力进一步增强，将继续成为提振世界经济的重要引擎。

　　早在1982年，总部位于巴黎的赛诺菲便在华开设办事处。“中国政府在医疗卫生领域的投入逐年增长，包括积极推动医药卫生体制改革，不断优化资源配置，提高了国民健康保障水平。”在贺恩霆看来，赛诺菲是中国改革开放的见证者、参与者和受益者。深耕中国市场近40年，赛诺菲已在华设有12个办事处、3家生产基地、4大研发基地和1个数字创新中心，“我们搭上了中国医药健康行业发展的快车”。

　　近年来，中国医药卫生体制改革取得长足发展，原研药品审批速度、医保准入速度均大幅提升，为外资医药企业发展创造了更多机遇。截至目前，赛诺菲已向中国引入40余种创新药物和疫苗，产品线覆盖中国前十大致命疾病领域中的7种，每年惠及近1000万慢性病患者。仅去年就有6款创新产品快速获批上市，其中特应性皮炎新药达必妥提前两年获得中国国家药监局审批，25天实现供药，上市5个月内即被纳入全国医保。贺恩霆认为，新药审批流程不断优化，更多药物纳入医保范畴，“体现了中国发展惠民利民，也更坚定了我们在华发展的信心”。

　　在贺恩霆看来，中国经济持续稳定，科技创新活力十足，加上不断增长的市场需求以及持续优化的政策环境，为医疗行业数字化转型升级提供了重要支撑。作为推进本土数字化战略的重要一步，赛诺菲积极响应数字中国建设，2018年4月，赛诺菲在华成立数字化医疗创新平台——极创联盟，成功培育云端智能知识管家、智能音箱、血栓管理AR工具等数字化创新成果；2019年和2020年先后举办数字医疗创新峰会。“中国具备数字化创新的优秀能力和优质环境。赛诺菲将与更多初创公司进行合作，加速创新数字化方案从概念到落地，更好满足广大中国民众的医疗健康需求。”贺恩霆表示。

　　推进高水平对外开放，持续改善营商环境，加强知识产权保护，继续缩减负面清单……“这些举措展现了中国创造世界一流商业环境的决心和信心，将极大提升对外资的吸引力。”在华工作两年来，中国发展的活力和速度给贺恩霆留下深刻印象。中国是赛诺菲全球第二大市场，加大对华投资对赛诺菲全球发展具有重要战略意义。去年8月，赛诺菲北京生产基地投资2亿元扩充甘精胰岛素生产线；赛诺菲预计2025年前再向中国引进超过25种创新药品和疫苗。此外，赛诺菲还将加大在粤港澳大湾区的创新投入。

　　面对全球贸易萎缩，中国积极促进全球经济活动往来。“第三届中国国际进口博览会成功举办，为全球企业加强经贸交流合作搭建了平台，向世界传递出开放、包容、普惠、共赢的信号。”赛诺菲连续3年参加进博会，在贺恩霆看来，进博会为跨国企业提供了更多展示新产品、开拓新市场的机会，也为不同国家企业之间沟通交流提供了更多可能。“希望各国通过加强国际合作推动本国经济重回正轨。中国经济表现将为全球复苏持续注入动能。”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月10日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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