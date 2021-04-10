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王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话

2021年04月10日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京4月9日电  4月9日，国务委员兼外长王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

　　博纳表示，马克龙总统一贯高度重视发展对华关系。法方尊重中国国家主权，愿同中方加强对话，深化合作。同时在互信基础上，妥善处理敏感问题。法方愿同中方继续加强沟通，推进民用核能、航空航天、公共卫生等领域合作，在应对气候变化、生物多样性等全球性挑战方面共同发挥更大作用。

　　王毅表示，习近平主席和马克龙总统保持着密切沟通，为中法关系提供了战略引领。中方赞赏法方倡导欧盟战略自主，始终愿本着相互尊重的精神同欧方开展平等对话，增进相互信任。中欧是全面战略伙伴，不能动辄干涉对方内政，更不能挑起单边制裁对抗。希望欧方认真反思双方交往中的经验教训，坚持中欧合作的主基调，继续把中国视为欧洲的机遇，而不是挑战；坚持彼此是伙伴，而不是对手。双方应保持中欧关系的连续性和稳定性，共同应对这个世界的不稳定因素和各种全球性问题。今年气候变化和生物多样性领域将有一系列重大多边议程，中方愿同法方和欧方加强协调，凝聚共识，促进合作。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月10日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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