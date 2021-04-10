山东菏泽市曹县孙老家镇程庄村建立五色西红柿生产基地，解决了村民就业问题。图为4月8日，村民在大棚里采摘五色西红柿。

董西德摄（影像中国）

4月6日，国务院新闻办发布《人类减贫的中国实践》白皮书，从5个方面真实记录中国消除绝对贫困的伟大历程，全面介绍人类减贫的中国探索和实践，深入分享中国扶贫脱贫的经验做法。多国政要和专家学者接受本报记者采访时表示，中国减贫实践展现了中国坚持以人民为中心、让人民过上好日子的坚定信念和务实行动，彰显了中国积极参与全球贫困治理、为建设更加美好的世界作出更大贡献的责任担当。

“实现为人民谋幸福的承诺”

巴西国际政治问题专家若泽·卡瓦略表示，白皮书回顾了中国共产党领导人民消除绝对贫困的艰辛历程，中国如期完成脱贫攻坚目标任务，是改革开放特别是中共十八大以来最伟大的成就之一。“中国共产党坚持以人为本的发展理念，不断提高人民生活水平，实现为人民谋幸福的承诺，也为维护人权作出了实实在在的贡献。”

西班牙东亚问题专家圣地亚哥·卡斯蒂约曾多次到访中国西藏等地区，看到当地民众脱贫致富，迎来全新的生活。“中共十八大以来，中国共产党把减贫摆在治国理政突出位置，汇聚各方力量，取得伟大成就，充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。”

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫表示，中国全面消除绝对贫困是中国政治和经济制度的胜利，在中国共产党成立百年之际，这一胜利更具有特殊意义。改革开放40多年来，中国经济保持稳定增长，为消除贫困奠定了坚实基础。中国脱贫工作起步早、进展快，采取了一系列有效措施，为中国人民战胜贫困创造了条件。

意大利国际事务研究院主席费尔迪南多·费罗奇表示，中国是一个大国，治理好这样一个国家非常不易。在中国共产党和中国政府的带领下，中国人民在与贫困的斗争中成绩斐然。中国已是世界第二大经济体，未来将在国际舞台上发挥更加重要的作用。

埃及共产党总书记阿德利曾4次访问中国，对中国扶贫工作取得的巨大成就印象深刻。他表示，中国领导人高度重视扶贫工作，习近平主席亲自指挥、亲自部署、亲自督战，“凸显了中国共产党执政为民的理念、亲民爱民的精神”。在阿德利看来，中国全面消除绝对贫困，让贫困地区的人民过上好日子，也推动了全球减贫事业进步。

“走出一条中国特色减贫道路”

“中国农村地区不仅解决了基本温饱问题，卫生、教育、文化、住房、社会保障等各方面也得到明显改善，贫困人口的收入和福利水平不断提高。”墨西哥工业发展与经济增长研究院院长何塞·德拉克鲁兹认为，中国实施精准扶贫方略，根据目标任务采取综合施策，用发展的办法消除贫困，为广大发展中国家提供了切实可行的宝贵经验，为全球减贫事业注入了信心。

让德拉克鲁兹尤为感叹的是，一些中国共产党党员和干部为减贫事业献出宝贵生命，用实际行动践行了为人民牺牲一切的誓言。“中国的成就表明，始终把人民利益放在第一位，就能让减贫事业有源源不断的动力。”

2019年，越南社会科学院中国研究所原副所长冯氏惠第二次赴云南省红河哈尼族彝族自治州考察。农村道路平坦畅通，民众生活面貌焕然一新，让她感受到当地10余年间发生的巨大变化。冯氏惠认为，中国举全国之力开展扶贫工作，特别是充分发挥驻村第一书记的作用，让贫困地区走上致富路。广西壮族自治区百色市驻村第一书记黄文秀的事迹令冯氏惠深为感动：“开展脱贫攻坚工作以来，1800多名中国共产党党员、干部为减贫事业献出宝贵生命，展现了中国共产党人一切为了人民的价值底色。”

卡斯蒂约认为，中国扶贫工作注重因地制宜、精准施策，根据不同地区的实际条件制定针对性的扶贫规划和帮扶政策，实施扶贫制度创新，从科技、文化、生态等多领域开展扶贫，“走出一条中国特色减贫道路，为全球减贫提供了启示和借鉴”。

老挝农林部副部长坎本纳·塞亚农曾赴广西、云南考察中国脱贫攻坚实践，了解到当地贫困村通过发展现代农业实现脱贫，乡村居住环境明显改善。“当地政府从政策、资金和技术上予以扶持，鼓励村民从事传统手工业、旅游业等，拓宽了收入渠道，这些创新性的减贫实践可以为其他国家提供参考。”

“中国发展经验值得借鉴”

“减贫取得的丰硕成果，有力地促进了中国经济社会发展，也为全球减贫事业作出巨大贡献。”费罗奇说，从新中国成立到改革开放，再到日新月异的今天，中国各方面都发生了翻天覆地的变化，“中国发展经验值得借鉴”。

卡瓦略说，占世界人口近1/5的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件。中国辉煌的减贫成就表明，中国的发展模式符合中国国情，中国经验也为世界解决贫困问题提供了借鉴。正如白皮书所说，国际社会对中国减贫提供支持和援助，中国也积极开展国际减贫交流合作，这将有助于全球携手共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体。

位于万象和琅勃拉邦的中老减贫合作示范项目是中国帮助老挝民众摆脱贫困的成功案例。“中国经验对老挝农村发展和扶贫工作具有重要借鉴意义。”坎本纳·塞亚农表示，中国与老挝开展减贫合作，在资金、经验、理念和人才培训上提供支持，展现了中国负责任大国的担当和构建人类命运共同体的切实行动。

泰国副总理威萨努说，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，极大地鼓舞了泰国人民，泰国将学习中国精准扶贫方略，派官员到农村进行帮扶。期待中国经济继续稳定恢复，带动周边国家经济复苏。

卡斯蒂约表示，中国积极参与全球贫困治理，不断深化减贫领域交流合作，通过共建“一带一路”，助力沿线国家和地区创造就业、改善民生、摆脱贫困，为广大发展中国家落实千年发展目标提供助力。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说，白皮书指出，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。这让人们看到，中国坚持开放包容、致力发展繁荣，愿与世界各国携手共建更加美好的世界。

（本报北京、里约热内卢、马德里、莫斯科、罗马、开罗、墨西哥城、河内、曼谷4月9日电 记者龚鸣、李晓骁、姜波、殷新宇、叶琦、黄培昭、刘旭霞、刘刚、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2021年04月10日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)