新华社马来西亚北加4月9日电（记者林昊）由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建的马来西亚东海岸铁路项目首条隧道贯通仪式9日在位于丁加奴州北加地区的施工现场举行。

据中国交建方面介绍，北加隧道为单洞双线有砟轨道复合式衬砌隧道，全长1107米，线间距4.2米。尽管项目施工受到疫情等多方面因素影响，隧道依然提前贯通。

中国交建东海岸铁路项目常务副总经理白银战在仪式上表示，过去一年，项目面临新冠疫情、东海岸严重洪灾等挑战，但中方工程人员与本地承包商不懈努力，在严格遵守相关防疫措施的情况下确保了项目如期推进。

该项目业主马来西亚铁路衔接公司表示，北加隧道贯通是马中项目双方互相协作的成果。

马来西亚交通部长魏家祥日前表示，截至今年3月，东海岸铁路项目建设已完成超过五分之一，预计今年底将有包括隧道、桥梁、路基、涵洞等在内的超过300个开工点进入施工阶段，标志项目进入建设高峰期。

马来西亚东海岸铁路设计全长600多公里，建成后将带动马来西亚东海岸地区经济发展，并极大改善沿线地区互联互通。

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