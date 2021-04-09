新华社北京4月9日电（记者成欣）4月9日，中国非洲研究院在京举办国际研讨会，来自中国和非洲的多名专家学者围绕“携手促进中非文明互鉴”主题进行了交流。双方一致认为，应抓住中国非洲研究院成立两周年契机，推动中非学界互学互鉴，讲好中非友好合作故事。

2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行，在中非关系史上具有里程碑意义。中非领导人一致决定实施产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全这“八大行动”。2019年4月，中国非洲研究院在北京成立，是“八大行动”中人文交流行动的重要举措。

中国非洲研究院院长王灵桂说，中国非洲研究院愿同中非学界一道，共同搭建中非合作和交流新平台，共同夯实中国的非洲研究基地，共同打造非洲研究的人才高地，共同讲好中非友好合作故事。

南非国家行政学院院长布萨尼·恩卡韦尼认为，中国非洲研究院拥有独特的地位、众多的合作伙伴。研究院成立两周年为中非双方展望和谋划今后合作提供了时机和机遇。

肯尼亚政府学院外联处主任普利斯卡·奥卢奇表示，非洲有一句谚语“独行快、众行远”，这一合作精神在中非对话交流中得到充分印证。中非合作论坛行动计划已成为中国和非洲平等互利、共同发展的合作原则，在共建“一带一路”倡议沿线国家搭建起了一座人文交流的桥梁。“期待肯尼亚政府学院和中国社会科学院可以开展更多对话。”

塞拉利昂马可尼大学中非研究院院长阿尔法·穆罕默德·贾洛说，中国被非洲人民视为可靠的伙伴。共建“一带一路”倡议已成功地为非洲急需的基础设施建设提供了融资平台，并提供了潜力巨大的新市场。

“我们现在需要全面采取行动，着力推动共建‘一带一路’倡议与非洲联盟《2063年议程》深度对接，共同增进中非人民的福祉，共同改善全球治理。”他说。

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