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中国代表：美国解除单边制裁的承诺应立即付诸行动

2021年04月09日21:49 | 来源：新华社
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　　新华社维也纳4月9日电（记者于涛）伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议9日继续在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。中国常驻维也纳联合国代表王群在会后接受了新华社采访。

　　王群表示，中方认为，本次联委会会议总体是建设性的，各方都积极落实去年12月外长会共识，正朝正确的方向迈进。它启动的两个进程，一个核领域和制裁解除工作组进程，一个与美“近距离接触”进程，均开展了密集的工作。通过这四天的会议，有关各方就恢复全面履约问题的分歧正在收窄，我们已经看到各方逐渐形成共识的势头。这为下步形势保持向好发展创造了有益氛围。

　　王群强调，对于美国的单边制裁，中方和有关各方在会上均明确表达了关切。这个问题是核心问题，关乎恢复履约的成败，必须立即解除。此类制裁问题都是美国前政府非法制裁执行伊核全面协议的实体和个人所造成的。解除这些制裁不仅仅是双边范畴的问题，更是维护全面协议这一多边主义成果的重要方面。我们注意到美方近日就解除此类制裁释放了一些积极信息，呼吁美方立即付诸实际行动，以利于全面协议得到完整有效的执行。

　　王群表示，各方下周还将继续谈判，我们希望本周会议积极的建设性态势能够得到延续。维也纳是伊核全面协议谈判开始和达成的地方，中方希望维也纳也能见证各方达成美伊恢复履约安排。

(责编：张信凤、杨牧)

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