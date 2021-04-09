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英国知名纪录片导演柯文思：用影片搭建中国与西方的桥梁

2021年04月09日21:00 | 来源：人民网-国际频道
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柯文思在上海。（受访对象供图）

新华社上海4月9日电（记者王婧媛、有之炘）“中国的复兴是21世纪最大的新闻。”奥斯卡奖获得者、英国知名纪录片导演柯文思8日在此间表示，“我希望用影片搭建连接中国与西方的桥梁。”

从事纪录片和剧情片创作40余年，柯文思的足迹遍布世界很多地区。近年来，中国成为他创作的重要主题。同日，一部由他参与的短片在上海发布，片中，他将改革开放以来中国经历的巨变娓娓道来。

上世纪八十年代，柯文思因为拍摄工作来到中国，用9个月的时间走访各个城市。“当时这里仍然贫穷，人们过着艰苦的生活。”他回忆，改革开放初期的中国并不发达。

2013年，为了拍摄纪录片《善良的天使》，他再度回到这里，却发现中国早已焕然一新，“简直认不出来”。耸立的高楼、充满活力的城市生活，在这里发生的一切都令他印象深刻、倍感新奇。“没有一个国家能像中国一样，在这么短的时间内取得如此巨大的成就。”他说。

自那时以来，中国成为他创作和生活的重心，他也在这里见证了脱贫攻坚等一系列成就，“在中国，你可以看到世界的未来”。

柯文思在成都拍摄纪录片的工作画面。（受访对象供图）

短片发布当天，恰逢武汉“解封”一周年，作为武汉抗疫的亲历者和见证者，他回忆起此前在武汉拍摄纪录片的经历。2020年新冠肺炎疫情发生后，他与拍摄团队一同前往武汉，用55天的时间，采访和拍摄医务人员、志愿者等的抗疫故事。

在拍摄期间，他见证了数万名医务人员驰援武汉，建筑工人用双手展现“中国速度”……无论是防疫体系的迅速反应还是防控措施的高效有力，都让他和他的西方同事感到不可思议，这些难忘的经历也通过镜头得到记录。

“由于一些不实的信息和新闻，仍有人错误地认为中国需要对疫情负责。”他表示，这部关于武汉抗疫的纪录片正在后期制作中，他希望影片发布后，能够澄清误解，让更多人认可中国在抗疫中作出的贡献。

现场，他也透露自己正在拍摄另一部剧情片，影片将分为六集，展示一名英国教授在中国的生活。“我想在中国拍摄更多的影片。”作为一名英国导演，柯文思却有一个“中国梦”，那就是将这个国家发生的故事真实地呈现给世界。

“影像的力量胜过万语千言。”他表示，世界对中国仍然缺乏足够的认识，作为一名西方导演，他希望通过自己的镜头和讲述，展示他眼中中国人民的喜怒哀乐，也让世界更好地了解这个国度。

(责编：张信凤、杨牧)

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