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美国报告逾2万例变异新冠病毒感染病例

2021年04月09日20:10 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月8日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心最新数据显示，截至8日，全美报告变异新冠病毒感染病例20412例。公共卫生专家担忧，美国春假期间许多民众外出旅游、与亲友聚会，一旦放松对病毒的警惕及相关防控措施，可能导致疫情反弹。

美疾控中心数据显示，全美变异病毒感染病例中有19554例感染英国发现的B.1.1.7变异病毒，424例感染南非发现的B.1.351变异病毒，还有434例感染巴西发现的P.1变异病毒。

目前美疾控中心将5种变异病毒定为“需要关注”的变异病毒，除上述3种外，还有在美国加利福尼亚州发现的B.1.427和B.1.429变异病毒。有证据显示，这些变异病毒传播性更强，导致重症和住院风险更高，且可能降低疫苗或其他治疗手段的效果。

美疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基7日表示，B.1.1.7变异病毒目前已成为美国最常见的新冠变异病毒。病毒检测仍是快速确诊和隔离新冠感染病例的重要手段。美国需要继续推进新冠疫苗接种进度。

近期，美国疫情出现反弹迹象。美疾控中心最新数据显示，截至7日，美国近7天平均日增新冠确诊病例约6.4万例，为3月1日以来最高水平。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼在接受新华社记者采访时表示，美国春假期间大量民众出行、放松社交距离限制很可能引起病例数再度激增。同时，全美感染变异新冠病毒的病例数持续增加，需要全社会保持高度警惕，切实遵循相关疫情防控措施。

美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至8日，美国累计新冠确诊病例超过3100万例，累计死亡病例超过56万例。

(责编：程宏毅、杨牧)

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