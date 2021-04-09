人民网北京4月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：日前，菲总统府发言人洛克表示，中菲双方将通过外交渠道与和平手段解决牛轭礁问题，并表示菲方与中方的任何分歧都无法定义两国关系，也不会阻碍双边友好关系沿着总体积极的轨道发展。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和菲律宾是友好近邻，两国友好合作远远大于海上分歧。中方一贯并将继续致力于同菲律宾通过友好协商妥处分歧，推进合作，增进互信，维护双边关系大局和海上和平稳定。

澎湃新闻记者：据报道，日本政府计划于当地时间4月13日召开内阁会议，届时将决定核污水排入大海。中方对此有何评论？

赵立坚：日本福岛核事故造成放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康已经产生深远的影响。日本政府应当秉持对本国国民、周边国家以及国际社会高度负责的态度，深入评估福岛核电站含氚废水处理方案可能带来的影响，主动及时地以严格、准确、公开、透明的方式披露信息，在与周边国家充分协商的基础上慎重决策。

中新社记者：伊朗核问题全面协议各方正在维也纳谈判美伊恢复履约问题。中方如何看待当前伊核局势和谈判前景？中方在谈判过程中发挥了怎样的作用？

赵立坚：当前伊核局势处于关键阶段，伊核全面协议各方正在维也纳讨论美国解除制裁和伊朗恢复履约问题，并以适当方式与美方保持互动。中方期待各方巩固和延续当前积极势头，早日就美伊恢复履约的方案达成共识。

美国上届政府退出全面协议并对伊朗极限施压是造成伊核局势持续紧张的根源。解铃还须系铃人。美方理应尽早无条件重返协议并解除所有相关制裁，包括对第三方的长臂管辖，伊朗则在此基础上对等恢复履约。各方应认清是非曲直，敦促美方采取切实举措解除制裁，引导伊方相向而行，推动全面协议早日重回正轨。

中方始终坚定维护全面协议的权威性和有效性，维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定。中方曾为全面协议达成作出重要贡献，克服困难坚定执行协议义务，并与有关各方保持密集沟通协调，积极推动协议完整、有效执行。中方正积极参与美伊恢复履约谈判，将继续为推进伊核问题政治外交解决进程发挥建设性作用。同时，中国也将坚定维护自身合法权益。

法新社记者：缅甸当地媒体报道，中国驻缅使馆首次与被罢免的民盟议员交谈，外交部可否证实？

赵立坚：中国与缅甸是山水相连的“胞波”兄弟，是同甘共苦的命运共同体。中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。中方同缅甸各党各派都有着长期友好交往，对华友好也始终是缅甸各界的共识。

中方对目前缅甸局势感到关切，希望缅甸各方尽快在宪法和法律框架下，通过对话寻求政治谅解，继续推进得来不易且适合缅甸国情的民主转型进程。中方将继续以自己的方式同缅甸各方保持接触沟通，推动缅甸局势尽快回稳降温。

彭博社记者：美国将七家中国超级计算机公司列入实体清单，禁止美国公司向其出口，外交部对此有何回应？

赵立坚：美国政府为了维护自身科技垄断和霸权地位，遏制中国发展，一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，滥用“实体清单”，不择手段恶意打压中国高科技企业，中方对此坚决反对。

美国在超级计算机领域对中国实施技术封锁由来已久，但中国超级计算机依然凭借自主创新跃居全球领先地位。美国的遏制打压阻挡不了中国科技进步发展的步伐，只会更加坚定中国自主创新的决心和意志。针对美方的有关措施，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

北京青年报记者：据报道，第三十次“基础四国”气候变化部长级会议8日闭幕，并发表了气候变化联合声明。请问，能否介绍会议有关情况和成果？

赵立坚：第三十次“基础四国”气候变化部长级会议于4月7日至8日通过视频形式召开。本次会议由轮值主席国印度主办，印度、巴西、南非环境部长及中国生态环境部部长黄润秋、中国气候变化事务特使解振华参加会议并致辞。会议审议并通过了联合声明，释放了加强发展中国家团结、积极应对气候变化的强烈信号。

会上，四国部长重申应坚持多边主义，推动《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》全面有效落实；强调国际合作应对气候变化应坚持共同但有区别的责任原则，应由各国自主决定自身减排贡献；呼吁发达国家切实履行减排义务，提高行动力度，弥补2020年前减排鸿沟，并兑现资金承诺，加强对发展中国家资金、技术、能力建设支持；严重关切碳边境调节措施等具有歧视性的贸易手段。

“基础四国”是中国、印度、巴西、南非在气候变化领域建立的重要合作机制，在谈判中积极为发展中国家发声，为推进多边谈判进程发挥重要建设性作用。在面临抗击新冠肺炎疫情、促进经济社会可持续发展等艰巨任务面前，中国等广大发展中国家尽己所能积极应对气候变化，展现了责任担当。希望国际社会能共同行动，携手推进公平合理、合作共赢的气候治理机制，为子孙后代营造美好的未来。

法新社记者：一些美国参议员最近推出一项提案，建议对中国被控窃取知识产权的行为采取更加强硬的措施。提案还指出，在命名和礼宾方面，美应将台湾视同“外国政府”。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在中美关系、保护知识产权、涉台问题上的立场是明确的。美方有关议员应客观理性看待中国和中美关系，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，摒弃冷战零和博弈思维，停止推进审议干涉中国内政、损害中国利益的消极议案，多做有利于中美关系健康稳定发展的事。

路透社记者：近期美国国务卿与菲律宾外交部长对南海的中国“民兵船只”表示关切，外交部对此有何回应？

赵立坚：近期我们已经多次就有关问题表明中方立场。牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，中方渔船在牛轭礁海域生产作业和避风合理合法，无可指责。美方罔顾事实，执意将中方渔船称为“海上民兵船”，并一再援引非法无效的南海仲裁案裁决，试图否定中方在南海的主权和权益。这完全是别有用心的，不可能得逞。

当前南海局势总体稳定，中方同菲方就有关问题保持密切沟通。我们注意到，菲律宾总统杜特尔特日前表示，菲方将继续通过外交渠道和平解决有关问题。中方敦促美方尊重地区国家妥处分歧、维护南海局势稳定的努力，停止搬弄是非、挑拨离间。

俄新社记者：美参院外委会两名议员昨天提出一项提案，就美国如何与中国战略竞争列出基本原则并提出倡议，指责中国利用政治、外交、经济、军事和意识形态方面的影响力，成为美国的战略竞争对手。外委会将于4月14日审议该提案，中方有何评论？

赵立坚：中方对有关议员提出的相关议案表示坚决反对。中方在中美关系以及经贸、涉疆、涉港、涉台等问题上的立场是一贯的。我愿重申，中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权安全发展利益。美方有关人士应客观理性看待中国和中美关系，停止推进有关涉华消极议案。

彭博社记者：推特周四发布“奶茶联盟”的表情符号，这被理解为推特在支持并引起全球对“全球民主运动”的关注。中方对推特的举措有何评论？

赵立坚：昨天我已经回应了你的这个问题。你说的这个所谓的“联盟”一贯持反华立场，不时就涉华问题发出一些杂音噪音。至于你提到有关社交媒体平台对这个所谓“联盟”的态度，你应该直接去问有关公司。

我可以告诉你的是，网络空间不是法外之地，网络谣言、虚假信息、色情暴恐等是网络公害。所有社交媒体的管理运营商都有责任打击这些网上非法信息。

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因举办外交部湖北全球特别推介活动，外交部例行记者会将于4月12日（周一）暂停一次，4月13日（周二）恢复。休会期间，外交部发言人办公室照常接受记者的传真、邮件、微信提问。

(责编：张信凤、刘慧)