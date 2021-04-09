近段时间，美西方反华势力炮制所谓涉疆“研究报告”，散布“强迫劳动”“种族灭绝”“宗教歧视”等涉疆谎言，大肆诋毁中国。个别西方媒体随之煽风点火，跟进炒作，合作上演了一出拙劣的闹剧。

新疆到底是什么样子？有数据为证：

据新疆农业部门发布的2020年数据显示，新疆棉花机械采摘率已达69.83%。新疆棉花种植早已实现高度机械化，即便在忙碌的采摘季节，也无需大量采棉工人。哪有“强迫劳动”？

过去60多年，新疆经济总量增长了200多倍，人均预期寿命从30岁提高到72岁；过去40多年，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番多。何来“种族灭绝”？

新疆现有清真寺2.44万座，平均每530个穆斯林就拥有一座清真寺。而美国全国的清真寺数量还不及新疆的1/10。谈何“宗教歧视”？

新疆的真实面貌究竟如何？维吾尔族民众的生活到底过得怎样？只要实地去走一走，亲自去看一看，很容易得出真实答案。

事实就在面前，然而美西方反华势力选择性失明失聪，仅凭个别反华极端分子编造的虚假信息，利用专门培训出来的“演员”扮演所谓“证人”，炮制谎言，硬把一顶顶“反人类”的大帽子扣在中国头上。

恐怕美西方反华势力不是不知事情真相，之所以这般颠倒黑白，只能证明他们根本不想要真相，只想借新疆给中国泼脏水、贴标签，抹黑、妖魔化中国，破坏新疆安全稳定，阻碍中国发展。

近日，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫和21国驻华使节及外交官一行实地探访新疆乌鲁木齐、喀什和阿克苏等地。他们在新疆亲眼所见：根本不存在个别国家所谓的“侵犯人权”“宗教歧视”和“强迫劳动”，指责“种族灭绝”更是无稽之谈。

以色列视频博主高佑思日前也前往新疆阿克苏地区沙雅县，体验当地棉花机械化种植，近距离观察维吾尔族民众的日常生活。通过他的镜头，海外网友看到了新疆人民富足幸福的生活，令少数美西方反华势力炮制的种种谎言不攻自破。

维吾尔族有句谚语：“向上抛石头，留心自己头。”美西方反华势力拿新疆大做文章，给中国乱扣帽子，自己却犯了选择性失忆的毛病。历史上，正是美国和其他西方列强犯下了疯狂屠杀印第安人的“种族灭绝”罪行和贩卖、残酷奴役黑人的“强制劳动”罪行。即便到了今天，美西方针对亚裔、非洲裔等少数族裔的种族歧视，甚至仇视、暴力事件仍频繁发生，一次又一次挑战人类道德的底线。

值得注意的是，近日“人权卫士”美国又收到联合国的“人权指控函”，揭露美国政府和军方持续侵犯关岛查莫罗土著人的人权，而这已不是联合国方面就此问题的第一次指控。

如此看来，美西方反华势力费尽心思编织的大帽子，戴在自己头上反倒是更合适！

（严瑜，作者为人民日报海外版评论员）

原标题：“向上抛石头，留心自己头”（望海楼）

《 人民日报海外版 》（ 2021年04月08日 第 02 版）

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