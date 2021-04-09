新华社华盛顿4月9日电专访：“中美需要继续一起打乒乓”——美国专家谈“乒乓外交”

新华社记者杨士龙 胡友松

“‘乒乓外交’可以说是20世纪70年代初的重大突破之一，美中两国通过乒乓球运动突破了相互隔绝的那堵墙。”在“乒乓外交”50周年之际，美国知名中国问题专家，绿点战略咨询创始人、总裁兼首席执行官唐兴（英文名丹尼尔·赖特）接受新华社记者专访时这样说。

唐兴认为，美中关系是世界上非常重要的双边关系，当前两国需要继续加强人文交流，为双边关系发展夯实基础。“我们需要继续一起打打乒乓球。”

1971年4月10日，美国乒乓球队到访北京，成为新中国成立以来第一个正式访华的美国代表团。同年7月，时任美国总统国家安全事务助理基辛格秘密访华。1972年2月，时任美国总统尼克松访华，两个月后中国乒乓球队回访美国。

中美关系在随后的岁月里逐步实现正常化，这就是被誉为“小球转动大球”的“乒乓外交”佳话。

唐兴说，由“乒乓外交”开启的美中相互开放、相互交流给双方都带来了巨大好处。“这种开放，这样的思想交流、人员交流、体育交流……你我都从中受益。我们需要继续这样做。”

早年在北京大学、北京外国语大学和北京语言大学学习深造的唐兴，曾任美国财政部中国事务和中国战略经济对话项目执行主任。他目前还是美国知名智库布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心的非常驻高级研究员和美中关系全国委员会的成员。

唐兴说，在当前世界形势下，美中关系面临着一些挑战，但“乒乓外交”的启示是，两国有充足的理由继续加深彼此间的人文交流。

“我非常清楚，目前美中两国在国家安全、贸易等方面存在很大分歧。但我仍然相信，我们两个伟大的国家和人民仍有空间走到一起，一起去做我们在过去几十年里所做过的事情。”唐兴说。

2000年至2004年，唐兴任南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心执行主任。1997年至1999年，作为美国当代国际事务研究所研究员，他曾在中国贵州省工作和生活两年。讲一口流利中文的他出版过《我看中国--美国学者在中国西部的百姓生活札记》等著作。

“我们有很多理由来呵护两国人文交流空间，这很重要，在面临不同挑战的时候更加重要。”唐兴说，“我们需要运用智慧和创造性来更多地相互靠近，而不是减少接触。”

(责编：张信凤、杨牧)