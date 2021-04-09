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伊朗释放所扣押韩国油轮及船长

2021年04月09日18:36 | 来源：新华社
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　　新华社首尔4月9日电（记者陆睿　杜白羽）韩国外交部9日在官网发表声明说，今年1月被伊朗方面扣押的韩国油轮及其船长已被释放。

　　声明说，在有关行政手续办理完成后，油轮于9日早些时候安全起航。船长及船员健康状况良好，油轮装载的货物及船舶各项情况均无异常。

　　另据伊朗学生通讯社报道，伊朗外交部发言人哈提卜扎德9日证实，在完成对韩国油轮的调查后，应船东和韩国政府的要求，伊朗司法机构已签发释放令，同意将油轮释放。

　　伊朗伊斯兰革命卫队1月4日以“多次违反海洋环境相关法律条例”为由在海湾扣押一艘悬挂韩国国旗的油轮。伊朗外交部2月2日表示，出于人道主义考虑，被伊方扣押的韩国油轮船员获准离开伊朗。但仍有部分船员留在船上维护船只。

　　韩国媒体认为扣船与韩方冻结伊朗在韩资产有关。

　　美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。受此影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资产。伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资产。

(责编：张信凤、杨牧)

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