新华社索非亚4月9日电（记者孙毅飞）保加利亚中央选举委员会9日公布议会选举结果，由执政党保公民党与民主力量联盟组成的政党联盟在4日的选举中获得25.80%的选票，赢得国民议会240个议席中的75席，成为议会第一大政党联盟。

排名第二的为2019年成立的政党“有这样一个民族”，得票率17.40%，获51席；其后为保社会党所在联盟以及争取权利和自由运动等。

2017年的议会选举中，保公民党获95席，与获得27席的爱国者联盟联合组阁成功。与上一次大选相比，此次公民党尽管保持议会第一大党地位，却面临组阁难题。

按照法律规定，新内阁需获得议会半数以上议员支持方能成立。此次选举中公民党的联盟仅获得75席，距离半数席位差距较大。

根据法律，选举结束后，总统将提名议会中获得最多席位的政党或政党联盟组阁。如7日内未能组阁成功，总统将提名议会第二大党组阁。如仍未能成功组阁，总统将提名议会任一政党组阁。如最终各方无法就组阁达成一致，则任命看守政府，重新大选。

保加利亚实行一院制，议会选举每4年举行一次，获得超过议会4%以上席位的政党可进入议会，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。

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