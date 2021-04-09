新华社北京4月9日电（记者王鑫方）埃及旅游和文物部8日说，在埃及南部城市卢克索地下发现了距今3000多年的古埃及重要城市遗址。

按照考古人员说法，这是迄今在埃及发现的规模最大的古城遗址，整体保存良好，已出土大量生活用品，堪称古埃及版“庞贝古城”。随着挖掘工作深入，古城遗址有望出土更重要文物，不排除权贵人物陵墓。

在埃及卢克索拍摄的古城遗址考古现场。（新华社发，埃及旅游和文物部供图）

失落的黄金城市

埃及著名考古学家扎希·哈瓦斯8日在一份声明中说，古城遗址位于卢克索西岸，获称“失落的黄金城市”，是古埃及当时具有行政和产业功能的最大城市。它的历史可追溯至古埃及新王国时期第十八王朝法老阿蒙霍特普三世执政时期，后由法老图坦卡蒙与阿伊继续使用。

卢克索古称底比斯，是古埃及法老时期政治和宗教中心。尼罗河穿境而过，河东岸坐落着卡尔纳克神庙和卢克索神庙等庞大建筑遗址群，西岸则是法老陵墓帝王谷以及贵族墓葬所在地。将近100年前发现的图坦卡蒙陵墓就位于帝王谷，出土了纯金面具和纯金人形内棺等大量文物。

在埃及卢克索拍摄的古城遗址考古现场。（新华社发，埃及旅游和文物部供图）

美国约翰斯·霍普金斯大学埃及艺术与考古学教授贝齐·布赖恩说，这次发现是“继发现图坦卡蒙陵墓之后又一重大考古发现”，将不仅“给我们难得的机会一窥古埃及人在帝国最富饶时期的生活，还将帮助我们解开历史上最大谜团之一”，即阿蒙霍特普三世的儿子阿肯那顿继任后为何迁都。

始于祭庙的意外

哈瓦斯说，许多外国考古团队“先前寻找这座古城，但从未发现踪迹”。他所在考古团队去年9月开始在卢克索附近搜寻图坦卡蒙的祭庙。仅数周内，“令整个团队大吃一惊的是，四面八方发现泥砖结构”。随后的挖掘工作显示古城遗址整体“保存良好，城墙几乎完整无损，房间内处处可见日常生活工具”。

按照声明说法，从考古地层学上看，古城遗址“数千年来无人触碰，仿佛古代居民昨天刚刚离开”。

考古人员历时7个月挖掘出古城多片区域，包括行政区和居民区，可见“城市街道两旁是房屋”，部分城墙高达3米。考古人员还挖掘出一个完整的面包店遗址，内有多个烤炉和储物陶罐。另外，还出土一些戒指、甲虫形护符、彩色陶器和带有阿蒙霍特普三世王名的泥砖等。

在埃及卢克索拍摄的古城遗址考古现场。（新华社发，埃及旅游和文物部供图）

美国古埃及遗产保护与考古学基金负责人彼得·拉科瓦拉说，从遗址保存状态及出土的日用品数量来看，有点像“古埃及版庞贝古城”。

路透社8日援引考古人员的话报道，遗址出土大量烧制玻璃和彩陶的窑炉以及数以千计的雕像碎片，而遗址以西就是古埃及工匠聚居的村落。因此，如能在古城确认制造中心位置，将有助于了解古埃及人相关工艺细节。

期待更重要发现

考古人员已由“刻在岩石上的台阶”发现多处墓葬群。这种建筑特点与考古学家先前在帝王谷发现的建筑结构类似。

在埃及卢克索拍摄的古城遗址考古现场。（新华社发，埃及旅游和文物部供图）

他们在声明中说：“（考古）团队有望发现充满宝藏且先前无人触碰过的陵墓。”

哈瓦斯指出，依据历史文献，古城内有阿蒙霍特普三世3处宫殿。

阿蒙霍特普三世幼年登基，统治古埃及将近40年，公元前1354年前后去世。古埃及第十八王朝在他治下达到全盛。考古人员先前在卢克索附近发现象征他与妻子的两座巨大石像。

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