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科技赋能传统文化  非遗助力民心相通

“物以载道——中国与科威特非遗数字展”上线

2021年04月09日16:17 | 来源：人民网-国际频道
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“物以载道——中国与科威特非遗数字展”展览海报。主办方供图

人民网讯  2021年恰逢中国与科威特建交50周年。为纪念中科两国建交，促进中科两国之间的文化交流，4月8日，由文化和旅游部、中国驻科威特国大使馆、科威特国驻广州总领事馆主办的“物以载道——中国与科威特非遗数字展”上线，启动仪式同日在广东佛山举行。

嘉宾为展览启幕。景晓萌摄

启动仪式上，文化和旅游部国际交流与合作局（港澳台办公室）副局长封立涛、科威特国驻广州总领事馆代总领事阿卜杜阿齐兹·阿尔玛哲、佛山市文化广电旅游体育局副局长张远征分别发表了致辞，指出展览体现了中科双方在全球抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，同舟共济、守望相助，共同抗疫的决心与力量，体现了中科两国文化部门和业界团结合作、共克时艰的作为与担当，证明了中科两国战略伙伴关系的高水平。

展厅现场。景晓萌摄

据了解，展览共分为四大板块：“丝路明珠——‘一带一路’中的东方文化使者”“乘物游心——中国古典雅致生活”“匠心传承——创新赋能传统技艺”“来自科威特的非物质文化遗产”，展示了来自中国的瓷器、丝绸、古典家具、地方特色非遗及非遗文创，以及来自科威特的传统萨杜编织和枣椰树等百余件展品。展览聚焦于中国和科威特两国优秀的非遗资源，以承载着中科两国人民智慧与审美结晶的非遗艺术品作为文化符号，向世界展示着两国文化的深厚底蕴、典雅气度，以及传统文化在当代的匠心传承、活态新生。

此次展览以科技为传统文化赋能，采用AR技术拍摄制作沉浸式数字展厅，观众只需手机扫码即可随时随地欣赏展览。展览将持续至7月8日。

(责编：张信凤、刘慧)

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