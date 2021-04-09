4月7日是世界卫生日。颇具讽刺意味的是，英国伦敦一家追踪疫苗进展的分析公司Airfinity发布的数据报告显示，截至今年3月，美国生产了全球第二多的新冠疫苗，出口量却是“0”。然而，在面对新冠疫苗“零出口”的这一“成绩单”时，美国自己却丝毫不觉得尴尬。

新冠疫情依然在全球蔓延。虽然已有多款新冠疫苗问世，但全球疫苗供应始终紧张。导致这一问题的一个重要原因就是奉行“疫苗民族主义”的美国，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗，却不愿与他国分享。这种自私狭隘的做法严重破坏国际抗疫合作，受到了包括其盟友在内的国际社会的广泛批评。

美国生产的疫苗全部“自用”

这组数据由《福布斯》杂志与Airfinity公司联合发布。数据显示，截至3月，中国是全球最大新冠疫苗生产国，已生产2.29亿剂疫苗。同时，中国也是全球最大的新冠疫苗出口国，出口1.09亿剂疫苗，出口占总产量的48%，超过其他生产国。美国作为全球第二大疫苗生产国，生产的1.64亿剂疫苗“全部自用”，出口量为零。印度、欧盟的疫苗分别有44%、42%用于出口。

《福布斯》杂志与Airfinity公司联合发布的图表显示，截至3月，中国出口了最多的疫苗，美国疫苗出口量为“0”。

这就是“美国优先”吗？《福布斯》杂志提出质疑。文章还指出，中国生产的疫苗有一半提供给了世界其他国家。

抗疫情不积极，抢疫苗天下第一。美国自去年开始，就砸下重金从多家企业抢订多款疫苗。美国总统拜登日前还宣布将增购1亿支强生公司研发的疫苗。仔细算算，美国政府采购的疫苗总数达到8亿支。由于强生公司的疫苗是单剂型。所以，美国目前已订购疫苗数量足以供4.5亿人接种，远远超过美国的3.3亿人口。如果再算上不愿意接种的三成美国人，那美国的疫苗囤得也太离谱了吧！“吃独食”竟然如此理直气壮 事实上，这已经不是美国第一次在疫苗方面“搞独占”“吃独食”被人们诟病了。

2021年2月22日出版的《今日美国》报头版整版报道美国累计新冠死亡病例超过50万例。新华社记者王迎摄

此前，在白宫记者会上，一名记者询问为什么美国不向其欧洲盟友提供疫苗。白宫发言人普萨基十分明确地回答说，多个国家已请求美国提供疫苗，但美国政府“没有将疫苗提供给任何国家”。普萨基还说，“我们的首要工作是确保美国民众接种疫苗，在完成本国居民接种任务后，我们乐于并将积极地贡献国际社会”。

能把自私自利说得这样大义凛然，做得如此理直气壮，而且脸不红心不跳，造谣中伤他国疫苗，这是世界大国应该做的事吗？

美国商务部3月26日公布的数据显示，今年2月美国个人收入和消费支出均环比下滑。图为2月9日，行人经过美国纽约一家关闭的餐厅。新华社发

美国Axios新闻网评论说，白宫传递的信息就是“美国优先”理论。“在全球数十亿人焦急地等待疫苗时，有3000万剂疫苗在俄亥俄州的仓库里吃灰。”文章指出，贫穷国家通常都得排在（等待疫苗的）队尾。

美国的疫苗，近邻借了也得还显而易见，美国缺的不是疫苗。美国政府和媒体每天都在宣扬本国有多少人注射了疫苗，美国的疫苗如何厉害。可就是一剂疫苗也不提供给其他国家，哪怕是欧洲盟友也没有份。美国的自私之举使全球疫苗分配陷入严重失衡，有损全球抗疫努力。

3月31日，人们来到美国纽约的雅各布·贾维茨会议中心，准备接种新冠疫苗。新华社发

联合国秘书长古特雷斯多次呼吁，在全球范围内进行新冠疫苗分发。他说，富裕国家囤积疫苗，限制了其他地方的疫苗供应。古特雷斯强调：“当前，疫苗公平是国际社会面临的最大道德考验。”

在不久前结束的联合国人权理事会会议期间，一些国家代表指出，疫情当前，美国却奉行“疫苗民族主义”，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗并拒绝向包括盟友在内的其他国家提供疫苗。美国也曾表示已经做好与其他国家“分享”疫苗的准备。国务卿布林肯4月5日说，美国对外提供的疫苗产品将保持“高标准”，只会为盟友提供那些“被证明安全有效的产品。”然而，布林肯当日并没有能给出具体的支援计划。更讽刺的是，美国此前承诺向墨西哥和加拿大援助的约400万剂疫苗既不是卖的也不是送的，而是借的，是需要还的，今年晚些时候两国还要偿还美国相同数量的疫苗。世卫组织总干事谭德塞6日强调，新冠肺炎加剧了国家间和国家内部在健康福利方面的不平等现象，扩大疫苗生产规模和公平分配疫苗仍然是应对疫情的主要障碍。

4月7日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃出席新闻发布会的画面。新华社记者刘杰摄

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃4月7日呼吁各国政府加强合作，加速疫苗的生产和分销，避免出口管制，同时加大对贫穷国家的支持。

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