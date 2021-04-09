4月7日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，据报道，联合国人权理事会3名特别报告员最近发布了一封致美国政府的联合指控函，指控美国政府和军方持续侵犯关岛查莫罗土著人的人权，对美国在没有与查莫罗人民进行充分协商的情况下在关岛加强军备，以及由此带来的对土著土地、资源、环境和文化权利的威胁表示严重关切。美国政府尚未就此作出任何回应。中方对此有何评论？

赵立坚说：“我注意到了你提到的有关报道。我看到有报道称，作为美国的海外属地，关岛居民至今仍是拥有美国国籍的“二等公民”，至今没有在美国大选中投票的权利，他们的家园被美国视为亚太地区的军事前哨，民用土地不断被侵占，三分之一的领土已经被美国打造成了军事基地，并还在不断扩建，这严重冲击当地旅游业，威胁土著人经济生活。”

赵立坚强调，中方一贯坚定支持非殖民化事业，支持联合国在非殖民化问题上发挥应有作用。我们敦促美方正视自身人权问题，以实际行动保护关岛土著居民的合法权益。（总台央视记者 吴汶倩 杨弘杨）

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