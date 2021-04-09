美国疾控中心7日表示，在英国发现的新冠病毒变异株“已经成为目前美国全境最常见的变异新冠病毒”，感染病例持续增加且逐渐年轻化。

美国疾控中心主任瓦伦斯基在当天的白宫新闻发布会上表示，在英国发现的新冠病毒变异株“更容易在年轻人中传播”，而目前在美国全境都检测到了感染这种变异毒株的病例，这种变异株成为了目前美国最为常见的变异新冠病毒。

美国疾控中心主任 瓦伦斯基：（美国的新冠肺炎）确诊病例和住院人数仍在上涨，医院中的感染病例逐渐年轻化，许多三四十岁的年轻人发展为重症病例。

瓦伦斯基敦促美国人尽快接种新冠疫苗，以阻止该变异毒株在美国的快速、广泛传播。

瓦伦斯基还表示，美国过去七天平均单日新增确诊病例高达6.3万例，比再之前一周平均单日新增确诊病例数增长了2.3%。美国疾控中心已经发现了多起因举办青少年体育赛事导致的疫情传播事件，日托中心的确诊病例也在增加，她敦促感染病例数较多的地区尽量避免举办此类活动，且一周内应进行两次新冠病毒检测，以防止疫情继续扩散。

(责编：艾雯、刘叶婷)