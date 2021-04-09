人民网北京4月9日电 4月9日，由中国社会科学院中国边疆研究所及社会科学文献出版社主办的《中国周边关系蓝皮书：中国与周边国家关系发展报告（2021）》发布会在京举行。

蓝皮书指出，2021年中俄两国将继续深化各领域战略协作，构建新时代全面战略协作伙伴关系。两国继续以政治互信为基石，坚持中俄睦邻友好与战略协作方针，相互支持对方的核心利益；深化两国全方位、深层次、多领域的互利合作，建立密切的相互依存关系；发挥中国和俄罗斯的大国作用，共同推动世界多极化和国际关系民主化，构建新型国际关系和人类命运共同体。

蓝皮书分析称，中俄两国将加大经贸合作力度，使双边贸易额恢复并超越新冠肺炎疫情发生前的规模。2020年中俄贸易额超过1000亿美元，略低于2019年。2021年，中俄经贸合作受疫情的影响将大幅度减弱，而包括两国政府推行扩大双边经贸合作的政策等在内的一系列利好因素的积极作用也将显现，因而中俄贸易额有望超过2019年，达到新的高点。中俄两国要想实现2024年双边贸易额达到2000亿美元的目标，必须在增加相互市场开放度、培育新的贸易增长点等方面做出更大的努力。

蓝皮书指出，中俄两国将继续开展战略协作，以应对美国的霸权主义、经济制裁和政治遏制。2021年美国拜登政府将继续推行遏制中国和制裁俄罗斯的政策，因此中俄两国还要在应对美国遏制、维护周边地区安全、调解国际热点问题、维护全球和亚太地区战略稳定、推进世界多极化等方面开展密切的战略协作。

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