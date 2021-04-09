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中国人权研究会发表文章指出，美国对外侵略战争造成严重人道主义灾难

2021年04月09日10:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月9日电　中国人权研究会9日发表《美国对外侵略战争造成严重人道主义灾难》一文，揭露了美国打着“人道主义干涉”旗号对外动武的恶劣行径，深刻指出这些战争不仅夺去了大量军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡和财产损失，导致严重的人道主义灾难。

　　文章列举出二战后美国发动的一系列侵略战争，据不完全统计，从二战结束到2001年，在世界上153个地区发生的248次武装冲突当中，美国发起的有201场。此外，美国还以支持代理人战争、煽动国内叛乱、暗杀、提供武器弹药、培训反政府武装等方式频频对其他国家进行干涉，给相关国家社会安定和民众安全带来严重伤害。

　　文章强调，美国发动的对外战争造成严重恶果，造成大量人员伤亡、设施破坏、生产停滞；带来难民潮、社会动荡、生态危机、心理创伤等一系列社会问题；还给未涉事国家造成伤害，美国自身也成为其发动对外战争的牺牲品。

　　文章揭示，军事行动导致人道主义危机源于美国的霸权思维，期待霸权主义国家去捍卫他国人权无异于与虎谋皮。只有丢弃私利至上的霸权思维，才能避免人道主义灾难，才能实现互利共赢，使各国人民真正享有各项基本人权。

(责编：胡永秋、牛镛)

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