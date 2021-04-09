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《中国周边关系蓝皮书：中国与周边国家关系发展报告（2021）》指出——

互信是中国-东盟关系持续稳定发展的基石

2021年04月09日10:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月9日电 4月9日，由中国社会科学院中国边疆研究所及社会科学文献出版社主办的《中国周边关系蓝皮书：中国与周边国家关系发展报告（2021）》发布会在京举行。

为使中国和东盟关系能够行稳致远，蓝皮书提出几点建议。第一，要加强沟通，凝聚共识，增强互信。无论是过去、现在还是将来，互信都是双边关系持续稳定发展的基石，也只有建立起这样的互信和信心才能实现今天的合作成就。

第二，在中国和东盟间搭建起立体自由贸易网络。中国-东盟自由贸易区的发展与“一带一路”建设的政策叠加效应密切相关，相互促进。中国和东盟同是自由贸易和多边主义的积极参与者和受益者，也是《区域全面经济伙伴关系协定》的倡导者和积极推动者。因此，中国和东盟应在多边和区域层面加强合作，共同反对“贸易保护主义”，维护多边贸易体制。在全球多边贸易体制发展受阻的情况下，中国和东盟双方应加强区域和双边合作，共同搭建起以中国-东盟自由贸易区为核心，以“一带一路”建设和《区域全面经济伙伴关系协定》为两翼，以贸易和投资自由化为终极目标的自由贸易区立体网络。目前，中国和东盟都积极参与区域和双边自由贸易区的建设，搭建起自己的自由贸易区网络，取得了可喜的成绩。在中国和东盟之间搭建起自由贸易区的立体网络，有利于在贸易保护主义抬头的背景下，加强区域合作，维护“三链”稳定，排除其他国家的干扰，维护中国和东盟关系的持续稳定发展。

第三，加快数字经济规则的构建，为电子商务发展保驾护航。随着数字经济在各领域的广泛应用，中国和东盟在数字经济领域的合作潜力巨大，双方可以在5G网络的应用方面，如远程医疗、远程教育、智能安保、智慧生活、智慧城市等领域广泛开展深入合作。在电子商务领域，可以在开创电子商务服务新业态、电子支付平台搭建、电子商务大数据平台构建等方面加强合作。为进一步促进中国与东盟国家的数字经济合作，首先应在相互尊重的基础上，形成数字经济发展规则。如双方可在信息的搜集、整理和使用，个人隐私的保护等方面协调立场，取得共识，争取率先签署具有法律约束力的协议文本，以制度约束为数字经济和电子商务的发展保驾护航。只有这样，才能为缔约国之间开展深入的数字经济合作打下坚实基础。同时，在电子商务发展中，还应着力发展中国和东盟之间的第三方支付系统，提高支付的安全性，以保护消费者的利益，建立起双方消费者对新支付平台的信任。

总之，中国-东盟自由贸易区成就的取得有其历史必然性，是多种内外因素合力作用的结果。未来，中国-东盟经贸关系持续向好的趋势不会改变。若《区域全面经济伙伴关系协定》能尽早实施的话，将诞生一个世界上人口最多、结构最多元、发展潜力最大的自贸区，将极大地推进中国和东盟双边经贸关系的发展。未来，中国和东盟经贸关系发展的前景依然十分广阔。

(责编：崔越、常红)

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