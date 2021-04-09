人民网北京4月9日电 4月9日，由中国社会科学院中国边疆研究所及社会科学文献出版社主办的《中国周边关系蓝皮书：中国与周边国家关系发展报告（2021）》发布会在京举行。

蓝皮书指出，2020年新冠肺炎疫情全球大流行加速百年未有之大变局的演变，世界进入动荡变革期，周边形势也随之发生改变。周边地区大国竞争加剧，地缘政治复杂性凸显，安全风险上升，地区热点问题犹存，但和平、发展、合作、共赢的周边形势依然是主流。中国与周边国家正努力开创共赢共享新局面。中国与周边国家伙伴关系构建进入新阶段，安全合作持续深化，经济合作有所突破，交流互鉴持续升温，生态环境合作稳步推进。

蓝皮书指出，2021年世界经济预计实现恢复性增长，国际格局加速调整，周边安全形势将面临更多不确定性，大国在周边博弈加剧，地缘政治风险依然较高，合作抗疫成为共识，区域经贸合作加速推进，周边命运共同体构建提质增速。

蓝皮书分析称，在区域层面，中国与东北亚国家合作持续深化。中国与中亚国家高质量共建“一带一路”将会取得新进展，双方政治、安全、人文交流稳步向前发展。中国与西亚国家政治关系仍将稳固，经贸合作有望加强，安全合作空间较大。中国-东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系将持续深化，东亚经济一体化进程有望加速推进。中国与南亚国家合作面临多重考验。中国与太平洋岛国将加强抗疫合作，太平洋岛国经济社会发展将逐步走出困境。

蓝皮书分析指出，在双边层面，中俄将继续深化各领域战略协作，双方新时代全面战略协作伙伴关系走深走实。中印边境局势有望趋于缓和，双方关系有回暖迹象，经贸合作可能有新进展。中日关系依然存在不稳定性。中韩战略合作伙伴关系有望加速发展，双方经贸合作或将取得更大突破。中国与周边国家高质量共建“一带一路”持续推进，互联互通进一步加强。

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