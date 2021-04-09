人民网阿布贾4月8日电 （记者姜宣） 5日，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《国民报》发表题为《中国与偏执的西方》的评论文章，认为以美国为首的西方国家散布涉疆谣言并据此制裁中国，抹黑中国发展成就和国际贡献，暴露了自身霸权思维和遏制中国的险恶用心。中国发展稳步向前，是国际社会学习的典范，西方的狂妄与偏执做法徒劳无益。

文章说，美欧以所谓中国“侵犯新疆人权”为由实施制裁，是美精心策划遏制中国的新举措。美西方曾认为中国自主的改革开放政策注定失败，中国发展的唯一出路是适用西方发展模式，但这种妄想并未成真。面对中国的快速发展，西方懦弱地使用诽谤手段，在台湾、涉港、涉疆问题上挑拨事端，企图抹杀中国取得的全方位发展成就。全面遏制中国才是西方散布涉华虚假言论的真正原因。

文章说，中国不仅在国内建设上取得巨大成就，还对国际社会发展作出了重要贡献。中国通过精准扶贫等方式取得脱贫攻坚全面胜利，帮助近1亿人摆脱贫困，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国坚持共同富裕理念，各省市开展对口援建工作，对落后地区施以援手，新疆等少数民族地区普遍受益。中国坚持多边主义，大力推动国际关系民主化，在国际社会上树立了自立自信自强、不向任何外部威胁低头的正义形象。中国还提出“一带一路”倡议，推动全球基础设施互联互通与合作共赢，通过建立广泛的伙伴关系团结解决人类面临的诸多问题，是国际社会学习的楷模。

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