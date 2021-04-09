人民网阿布贾4月8日电 （记者姜宣） 6日，尼日利亚非中媒体中心主任伊梅乌在尼主流媒体《权威报》发表题为《泄露的视频暴露美国炒作涉疆人权问题的意图》的评论文章，表示美国及西方少数国家大肆炒作涉疆人权问题，将诽谤抹黑中国作为“优先事项”，但近日流出的一段视频中，美前国务卿鲍威尔的办公室主任威尔克森将“遏制中国”“制造中国动荡”“利用维吾尔族人直接从内部搞垮中国”等称为美驻军阿富汗的原因，恰恰暴露了美炒作涉疆问题的真实意图。

文章说，遏制中国并试图使中国屈服已成为美国家政策。拜登政府延续了前任与中国的对抗，尤其是紧紧抓住了涉疆人权问题。作为美新政府修复对欧关系的成果，其欧洲盟友积极就此参与对华论战。上述视频再次说明，无论掩盖得多严密，“真相总能时不时从密封的袋子里流出”。利用涉疆人权问题攻击中国从一开始就是美精心设计和排演的剧情，其目的就是企图阻止中国的发展强大。

文章说，1992年至2014年，东伊运等恐怖组织在新疆不断制造恐怖袭击，导致大量人员和财产损失，中国政府为维护新疆的安全稳定采取了许多积极措施，收到良好成效，美国对中国的指责毫无根据。中国国务委员兼外长王毅曾在联合国等场合严正驳斥美西方无端指责。此外，每当听到美西方对中国人权问题的指责，就不禁令人想到国际人权观察组织对尼军队打击“博科圣地”恐怖组织时的指责，美国人似乎更关心恐怖分子的权益。

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