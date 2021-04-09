人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

尼日利亚主流媒体：借涉疆人权问题攻击中国是美国精心设计的剧情

2021年04月09日09:11 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿布贾4月8日电 （记者姜宣） 6日，尼日利亚非中媒体中心主任伊梅乌在尼主流媒体《权威报》发表题为《泄露的视频暴露美国炒作涉疆人权问题的意图》的评论文章，表示美国及西方少数国家大肆炒作涉疆人权问题，将诽谤抹黑中国作为“优先事项”，但近日流出的一段视频中，美前国务卿鲍威尔的办公室主任威尔克森将“遏制中国”“制造中国动荡”“利用维吾尔族人直接从内部搞垮中国”等称为美驻军阿富汗的原因，恰恰暴露了美炒作涉疆问题的真实意图。

文章说，遏制中国并试图使中国屈服已成为美国家政策。拜登政府延续了前任与中国的对抗，尤其是紧紧抓住了涉疆人权问题。作为美新政府修复对欧关系的成果，其欧洲盟友积极就此参与对华论战。上述视频再次说明，无论掩盖得多严密，“真相总能时不时从密封的袋子里流出”。利用涉疆人权问题攻击中国从一开始就是美精心设计和排演的剧情，其目的就是企图阻止中国的发展强大。

文章说，1992年至2014年，东伊运等恐怖组织在新疆不断制造恐怖袭击，导致大量人员和财产损失，中国政府为维护新疆的安全稳定采取了许多积极措施，收到良好成效，美国对中国的指责毫无根据。中国国务委员兼外长王毅曾在联合国等场合严正驳斥美西方无端指责。此外，每当听到美西方对中国人权问题的指责，就不禁令人想到国际人权观察组织对尼军队打击“博科圣地”恐怖组织时的指责，美国人似乎更关心恐怖分子的权益。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部