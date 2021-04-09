印度中央银行印度储备银行公布的最新调查结果显示，印度消费者对现在和将来的信心下滑。

印度储备银行发布消费者信心指数显示，这一指数从1月的55.5下滑至3月的53.1。这一指数的荣枯线为100。

调查结果显示，印度消费者对今后一年的信心同样下降，从1月的117.1滑落至3月的108.8。

印度储备银行认为，印度消费者心态悲观，是因为人们对宏观经济环境、收入和物价的情绪恶化。

调查结果还显示，与今年1月调查结果相比，印度家庭对今年第一季度的通胀感知指数增加50个基点至8.7%，第二季度增加80个基点至10.1%。

美国彭博新闻社8日报道，上述调查结果表明，印度消费者确立的通货膨胀预期已经根深蒂固。通胀预期增加了印度货币决策者面临的挑战。受物价上涨影响，印度央行去年停止降息。印度储备银行7日宣布将回购利率维持在4%不变，维持宽松货币政策立场不变。

英国汇丰证券和资本市场公司印度籍首席经济分析师普兰朱勒·班达里说：“随着企业把更高的大宗商品价格传导给消费者，以及受压抑的服务需求刺激服务业通胀，核心通胀率将开始抬升。”

班达里说，高通胀率和实际负利率将促使人们投资黄金等实物资产。

第二波新冠疫情发展迅猛导致多个地方政府出台宵禁等严格措施，使印度经济复苏面临较大挑战。首都新德里市政府6日宣布，即日起至4月30日，首都地区每天22时到次日5时实施宵禁，以遏制新冠疫情快速蔓延。（卜晓明）（新华社专特稿）

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