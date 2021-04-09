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是否排污入海 日本政府将做最终抉择

2021年04月09日09:00 | 来源：新华网
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　　日本首相菅义伟7日会晤日本全国渔业协同组合联合会会长岸宏，就把福岛第一核电站经处理的核辐射污水排入大海一事寻求理解。菅义伟会后说，近日将就是否排污入海作出决定。

　　岸宏说，菅义伟告诉他，“专家提议，排入大海是最好的办法，政府在此基础上决定处置方针”。岸宏回应说，渔业界反对排污入海的立场“丝毫未变”。

　　2011年3月11日，日本东北部海域发生强烈地震并触发海啸，东京电力公司运营的福岛第一核电站发生灾难性辐射泄漏，4个核反应堆不同程度受损。东电公司数据显示，截至今年3月，用于冷却核反应堆的辐射污水已达到125万吨，预计明年秋天达到储量极限。

　　菅义伟6日在一档电视节目中说，处置核辐射污水一事“不能一拖再拖”。

　　全国渔业协同组合联合会认为，一旦核辐射污水排入大海，势必导致水产品安全性遭质疑。岸宏要求日本政府考虑增加存储污水的容器数量，或者给出一旦排污入海导致渔业界经济损失时的具体对策。

　　日本政府去年10月曾考虑正式决定排污入海，当时遭到日本渔业界和周边国家等多方反对。韩国渔业界先前说，一旦日方排污入海，韩方将联合国际渔业界，以强硬举措回应。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

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