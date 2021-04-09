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涉疆问题，本质何在（望海楼）

张  红
2021年04月09日09:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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近来，欧盟、美国、英国、加拿大对中国新疆进行了一系列恶毒诋毁和攻击。从侵犯少数民族人权到所谓“种族灭绝”，他们极尽造谣之能事，高举制裁大棒相威胁。在遭遇中国强有力的反击之后，又气急败坏地祭出昏招：诬陷新疆庞大而充满活力的棉花产业涉嫌“强迫劳动”。

如果他们看过日前播出的四部新疆反恐纪录片，就能明白涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂问题。大量暴恐事件的现场画面让人震惊，表明“东伊运”恐怖组织是新疆暴恐事件元凶的充足证据使人信服，新疆各族干部群众为反暴恐、去极端化、反分裂斗争所付出的巨大努力和牺牲催人泪目，所谓新疆“过度反恐”和“种族灭绝”谬论令人愤慨。

只是那些高举“人权”招牌四处招摇的人对此视而不见。中国再三邀请他们亲自前往新疆，他们却一直推三阻四。并且他们正在以“人权”为名罔顾事实来损害新疆维吾尔族人民的切身利益。

继“种族灭绝”的无稽指控之后，他们把目光转向了洁白的新疆棉花，以所谓“强迫劳动”为名掀起又一波抵制浪潮。这样的抵制，谁最受伤？

新疆维吾尔自治区农业农村厅的数据显示，2020年新疆棉花产量达516.1万吨，占全国棉花总产量87.3％，新疆棉花播种面积3752.85万亩，占全国种植面积的78.92%。目前来自棉花的收入贡献了新疆农民纯收入的30%。

这些别有用心之人对新疆棉花的抹黑是一场针对新疆的“非传统战争”，是要让新疆失去经济造血与就业承载能力，威胁新疆乃至中国的棉花产业。这是一个被对手精心选择的战场，中国棉花产量稳步提升、纺织产业不断壮大，让美西方一些人坐不住了。

他们挑弄涉疆问题的用意可谓司马昭之心：以疆遏华，攻击百姓生存根基，制造麻烦，其根本目的在于压制中国的发展势头。中国外交部近日向媒体展示了一段视频。该视频记录了美军退役军官劳伦斯·威尔克森的演讲。他建议美国中情局要利用新疆的维吾尔族人从内部搞乱中国。

在抵制新疆棉花上扮演关键角色的“瑞士良好棉花发展协会”（BCI），背后“金主”是直接服务于美国外交政策的联邦政府机构——美国国际开发署，其采纳的判断依据是反华智库“澳大利亚战略政策研究所”的虚假报告。

对于美国而言，人权只是借口，霸权才是实质。身处“山巅之城”日久，眼见相对实力衰弱，不由得战战兢兢。手握大锤，看什么都像钉子。对于欧盟、英国、加拿大等而言，在涉疆问题上对华发难是他们向美国递交的“投名状”，同时也反映出他们热衷于政治操弄，丧失了良知与底线。由此不难明白，美国和某些西方国家为何频频借新疆对中国发难了。

只是，他们低估了中国反制的决心与力度。面对涉及核心利益的问题，任何国家都不应幻想中国会吞下别国干涉中国内政的苦果，这就是中国向世界传递的明确信号。

（作者为本报评论员）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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