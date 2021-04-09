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美国承诺从伊拉克撤军 没定时间表

2021年04月09日08:59 | 来源：新华网
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　　美国和伊拉克7日举行新一轮战略会谈，美国承诺将所余作战部队撤出伊拉克，不过双方没有设定撤军时间表。

　　这是约瑟夫·拜登出任总统以来美国政府与伊拉克政府首次举行战略对话。这次对话以视频形式举行，由美国国务卿安东尼·布林肯和伊拉克外交部长福阿德·侯赛因主持。

　　美伊在一份联合声明中说，双方确认驻伊美军和打击极端组织“伊斯兰国”的多国联盟的任务“已经过渡至以训练和咨询为重点，从而可以重新部署从伊拉克撤出的任何所余作战部队”，具体时间将在即将举行的技术会谈中确定。

　　双方强调继续开展安全合作的必要性。侯赛因在会谈中发表声明，说伊拉克仍需美国在训练、武装和向其军队提供建议方面提供支持。

　　美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量军人在美国驻伊大使馆。“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国随后增兵，但美军权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。

　　美军2020年1月在伊拉克首都巴格达袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼和伊拉克民兵武装“人民动员组织”副指挥官阿布·迈赫迪·穆汉迪斯等人。伊拉克国民议会随后通过决议，要求结束外国军队在伊拉克的驻扎。

　　美国前总统唐纳德·特朗普先前承诺美军从中东地区撤离。根据美国国防部数据，过去几个月，驻伊美军人数已降至大约2500人。

　　美联社7日以伊拉克和美国官员为消息源报道，美伊双方支持美国按计划撤军，就时间和“伊斯兰国”构成的威胁范围仍有分歧。

　　伊拉克国家安全顾问卡西姆·阿拉吉7日说：“美方承诺将从伊拉克撤出重要数量的军队。”伊军方发言人叶海亚·拉苏尔同一天说，总理穆斯塔法·卡迪米已经下令成立一个委员会，与美方举行技术会谈，批准与重新部署相关“机制和时间安排”。

　　美国国防部拒绝说明具体撤军时间表，说将在技术会谈中制定。

　　“我们都在为最终的重新部署而努力，”五角大楼发言人约翰·柯比告诉美联社记者。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘叶婷)

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