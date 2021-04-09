2021年4月8日蒙古国政府会议。图片来源：蒙政府网站

人民网乌兰巴托4月8日电 （记者霍文）鉴于新冠疫情不断加剧，蒙古国政府会议8日决定，自4月10日6时至25日0时，拟将疫情防控级别提升至全民戒备状态，期间实施严格禁足措施。蒙古国副总理兼紧急情况委员会主席阿玛尔赛汗在当日新闻发布会表示，提升疫情防控级别是为了加快疫苗接种工作，同时保证疫苗接种的有效性，即接种第一剂疫苗的市民不被感染。

蒙古国卫生部长恩赫包勒德在新闻发布会表示，医疗防疫专家小组研究表明，按目前疫情形势推算，预计5月初蒙古国疫情达到高峰，届时单日新增新冠肺炎病例可能超过3000例，累计确诊病例可能达到6万至7万例（约合全国人口的2%）。

蒙古国总理奥云额尔登在新闻发布会表示，禁足期间，蒙政府拟向全民发放每人30万图格里克（约合人民币680元）的生活补助，以保障居民生活水平不下降。同时，为尽快恢复经济，蒙古国计划5月1日开放航空口岸，拟允许接种新冠疫苗的公民入境。

近日，蒙古国报告新增新冠肺炎病例数不断攀升，单日新增最高超过800例。据统计，过去24小时蒙古国新增新冠肺炎确诊病例554例，累计12870例；治愈出院372例，累计治愈8140例；新增死亡1例，累计死亡22例。

蒙古国计划7月前为全国60%的人口（约201万人）接种疫苗。据统计，自2月23日至4月7日，该国已接种新冠疫苗近53万剂次。

蒙古国2020年2月13日起实施疫情防控高度戒备状态，此后多次延期。去年11月蒙古国报告首例本土病例后，2020年11月12日至12月14日、2020年12月23日至2021年1月11日、2月11日至23日3次实施疫情防控全民戒备状态。由于疫情不断加剧，蒙政府已决定将疫情防控高度戒备状态延至4月30日。

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