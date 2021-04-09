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拜登宣布多项控枪行政措施

2021年04月09日07:27 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月8日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统拜登8日宣布一系列行政措施，以加强枪支管制，减少枪支暴力。

拜登当天在白宫玫瑰园发表讲话说，美国的枪支暴力每天都在夺走生命，给社区留下持久创伤。“枪支暴力在美国是一种流行病，在国际上令美国难堪。”

这些行政措施包括：司法部在30天内就制止“幽灵枪”扩散发布拟议规定；在60天内就加强手枪“稳定支架”管制发布单独规定；在60天内发布便于各州参照执行的“红旗”图标警示样本法规；司法部将就美国枪支走私情况发布21年来的首份报告；联邦机构将加大对“以非监禁手段减少城市枪支暴力”社区项目的资金投入。

“幽灵枪”是通过购买部件自行加工组装的枪支，没有可追溯的商业序列号；“稳定支架”可将手枪变成杀伤力更强、更精确的步枪，且不受监管步枪的法律约束；“红旗”法允许地方法院在当事人亲友或地方执法部门要求下，在一段时间内阻止有自杀倾向或可能对他人构成危险的人获得枪支。

拜登表示，他希望按照枪支管理法将“幽灵枪”的部件视同为枪支，商家出售部件时配备序列号，并对购买者进行背景调查。他说，在一些已经颁布“红旗”法的州，使用枪支自杀的人数有所减少。

拜登当天还提名戴维·奇普曼担任美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局局长，倡导控枪的奇普曼已在该局工作长达25年。

据美国媒体报道，2020年美国近两万人死于枪支暴力，另有2.4万人使用枪支自杀。今年以来枪患更趋恶化，佐治亚、科罗拉多和加利福尼亚等州近期接连发生重大枪击案。

美国民主党掌控的国会众议院3月11日通过两项加强购枪背景调查的法案，但在国会参议院受阻。分析人士认为，由于美国社会和民主、共和两党在控枪问题上的长期尖锐对立，拜登政府新出台的控枪措施能否得到有效执行存在变数。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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