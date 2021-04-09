人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中哈农业科学联合实验室获颁哈萨克斯坦政府认可证书

2021年04月09日06:28 | 来源：新华网
小字号

新华社努尔苏丹4月8日电（记者张继业）中哈农业科学联合实验室日前获得哈萨克斯坦贸易和一体化部颁发的认可证书，正式开始运作。

哈萨克斯坦塞富林农业技术大学兽医学与畜牧技术学系主任阿布德拉赫曼诺夫8日表示，中哈农业科学联合实验室获得哈贸易和一体化部颁发的认可证书后，可以在哈境内开展针对牛、羊、马传染病的实验室研究，计划未来将增加猪和鸟类疾病的研究，并争取获得开展食品质量认证的资质。

哈贸易和一体化部在其网站上表示，中哈农业科学联合实验室的运行将有助于消除哈中农产品贸易中出现的技术性障碍。

中国驻哈大使张霄8日表示，中哈农业科学联合实验室是中哈双边合作的“春燕”。该实验室配备有世界一流的研究设备，能就跨境运输过程中对两国构成威胁的动物间传播疾病进行研究和诊断。

据报道，中哈农业科学联合实验室是中哈政府间合作协议内容之一，由中国农业科学院与哈萨克斯坦塞富林农业技术大学共建，旨在促进兽医生物技术的交流，推动两国动物疫病联合防控体系的建立。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部