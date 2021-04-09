新华社联合国4月8日电 中国常驻联合国代表张军8日在安理会地雷行动部长级视频公开辩论会上发言，系统阐述中方对国际地雷行动的立场主张，表示中方积极致力于国际人道主义扫雷援助与合作。

张军表示，地雷威胁人员安全，阻碍人道发展活动，影响当地民众正常生活，对冲突地区实现持久和平与发展形成障碍。国际社会在地雷问题上持续采取行动，取得良好成效。与此同时，地雷导致的人员伤亡依然居高不下，国际社会要继续加大努力。

张军指出，全力保障平民安全是国际地雷行动的重中之重。要坚持会员国主导原则，由当事国承担地雷行动的主要责任。国际社会要积极帮助雷患国增强自身能力建设，实现地雷行动可持续发展。联合国维和行动要提升装备水平，加强扫雷培训，提高帮助驻在国开展地雷行动的能力。在他国遗留战争遗留爆炸物的国家应切实担负起历史责任，为清除和销毁工作提供必要支持。国际地雷行动要坚持平衡处理的原则，既要妥善解决人道主义关切，也要充分考虑各国的正当军事安全需要。

张军强调，中国是《特定常规武器公约》经修订的《地雷议定书》的缔约国，严格遵守议定书对地雷的生产和使用等方面的限制，并每年向议定书缔约国大会递交国家履约报告。中方认同《渥太华禁雷公约》的宗旨，支持实现全面禁雷的最终目标，并与公约缔约国就此保持着良好的沟通与合作。

张军指出，中方积极致力于国际人道主义扫雷援助与合作。习近平主席在2015年9月联合国维和峰会上宣布将在今后5年开展10个扫雷援助项目。此后，中国共计开展24个扫雷援助项目，提前超额兑现上述承诺。中国政府已通过捐款、援助器材、举办培训项目、实地指导等方式，向40余国提供总额超过1亿元人民币的人道主义扫雷援助，培训1000余名专业扫雷技术人员。中国积极参与联合国《国际地雷行动标准》的审查修订工作，并以共同主席身份同各国专家一道研究制定简易爆炸装置处置标准，为各国提供了有益借鉴。中国维和人员迄今累计发现、排除各种地雷及爆炸物1万余枚，取得扫雷“零伤亡、零事故”和“数量最多、速度最快”的优异成绩。

张军强调，作为曾经的受害国，中方对地雷、战争遗留爆炸物及简易爆炸装置造成的人道主义关切感同身受。中方将继续严格履行相关国际义务，为深受其害的发展中国家和民众提供力所能及的帮助，同国际社会一道为解决地雷等常规武器滥用引发的安全和人道主义风险发挥建设性作用。

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