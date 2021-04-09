新华社华盛顿4月8日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国政府8日公布的数据显示，美国海关与边境保护局3月在美墨边境拦截非法移民总数达17.2万，创下历史新高。

数据显示，3月美墨边境拦截的非法移民总数比2月增加71%，为十几年来单月新高，其中多数人是单身成年人；3月拦截的非法移民中包括近1.9万名无人陪伴未成年非法移民，这一数字是2009年开始公布数据以来的单月最高纪录。

此外，截至4月6日，美国国土安全部和卫生部监护的无人陪伴未成年非法移民数量已超过两万人，这一数字再次突破纪录。

据报道，美墨边境非法移民主要来自墨西哥及危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多。美国总统拜登3月24日授权副总统哈里斯领导处理美墨边境非法移民问题。哈里斯当时表示，美国政府在美墨边境面临“巨大问题”，这一问题不会在一夜之间得到解决。

美国国土安全部长马约卡斯3月21日在接受美国媒体采访时指责上届政府“摧毁”了美国移民体系，致使拜登政府必须“从零开始”加以重建。他同时表示，新冠疫情及防疫措施也使联邦政府遏制非法移民潮的努力复杂化。

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