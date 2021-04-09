新华社喀土穆4月8日电（记者马意翀）苏丹西达尔富尔州州长穆罕默德·阿卜杜拉·多马8日说，近日在该州首府朱奈纳地区发生的暴力袭击事件已导致132人丧生。

多马当天在苏丹首都喀土穆举行的新闻发布会上说，根据医疗卫生部门报告，此次暴力袭击事件造成的死亡人数上升至132人。目前，朱奈纳市区局势恢复平静，但郊区仍有部分抢劫行为。

多马说，袭击平民的武装人员来自朱奈纳城外和达尔富尔地区毗邻的一些国家。一部分越境武装人员来自乍得和利比亚，他们在相关国家当局不知情的情况下潜入苏丹。

朱奈纳地区3日发生暴力袭击事件，4日出现升级。苏丹安全与防卫委员会5日晚宣布，西达尔富尔州进入紧急状态，并授权正规部队采取一切必要措施，结束该地区武装冲突。

达尔富尔地区位于苏丹西部，与利比亚、乍得和中非接壤。2003年2月起，政府军、当地反政府武装及不同部落之间不断爆发武装冲突，地区局势持续动荡，上百万人流离失所。今年1月，朱奈纳地区也曾发生暴力袭击事件，造成数百人死伤。

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