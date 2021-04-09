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远程办公改变生活（环球走笔）

张梦旭
2021年04月09日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　疫情期间，为减少人员聚集，全球各大公司纷纷按下远程办公“加速键”。在一些国家，以往人声鼎沸的商务区变得寂静，潮汐式车流减少。取而代之的是云视频、云会议、云课堂……不少人开始思考，远程办公的未来会是怎样？

　　一些大型企业已经在推行远程办公措施。据报道，微软、星巴克、西门子、印孚瑟斯等公司允许部分员工长期远程办公。人力资源管理咨询机构美世咨询公司针对美国793名雇主的调查显示，约94%的受访者认可员工在远程办公中的工作效率。

　　有人进一步发现，远程办公有可能重塑地区和城乡格局。据德国媒体报道，随着居家办公机会增多，越来越多德国人选择“搬到乡下去”。德国“24小时房产导航”平台去年6月公布的数据显示，该平台市郊公寓资源的查询量比上年同期增加了一倍多，意味着农村地区的“人气”正在提升。

　　远程办公也存在局限性。由于工作与生活间缺乏明确界限，人们被电话、电子邮箱和通信软件持续束缚，久而久之便产生焦虑感和疲惫感。微软发布的《2021年工作趋势指数报告》显示，远程办公模式下，全球大约49%的员工认为工作量加大，54%的员工表示自己处于“超负荷工作状态”。员工面对面互动是促进合作、应对挑战和获得灵感的重要因素，而远程办公很难形成齐心协力、攻坚克难的企业文化，不利于激发员工的热情和创造力。普华永道和爱德曼等多家机构所作研究显示，在全球范围内接受调查的企业员工中，超过70%的人倾向于传统办公同远程办公相结合的混合办公模式。

　　人们的生活、工作和学习方式总是随着新技术、新观念的涌现而不断发展变化。不难发现，其中的关键，在于能否切实释放生产力，能否真正提升人们的获得感、幸福感、安全感。在可预期的未来，传统办公和远程办公现象并存，或是一种必然。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月09日 16 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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