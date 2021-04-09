据新华社莫斯科4月7日电 （记者鲁金博）第四届中国国际进口博览会7日举办俄罗斯专场线上推介会，中国商务部、中国国际进口博览局、中国驻俄罗斯大使馆、俄罗斯出口中心、俄罗斯经济发展部以及俄方企业界代表等出席并致辞。

中国商务部欧亚司副司长刘雪松表示，2021年头两个月中俄贸易额同比增长8.5%，全年贸易额有望再创历史新高。中方愿与俄方共同挖掘农产品、机电产品、科技创新、电子商务和生物医药等新兴领域的合作潜力。希望俄方积极参加第四届进博会。

俄罗斯出口中心总经理尼基申娜说，俄中两国计划到2024年实现双边贸易额达到2000亿美元的目标，为此双方需要开辟非能源市场，尤其是农业食品市场。俄罗斯三次参加进博会，俄出口中心多次组织对接会，促成签署100多项合作协议。目前，俄出口中心已接到17个出口商参加第四届中国进博会的申请。

第四届中国国际进口博览会将于2021年11月5日至10日在上海举办，相关筹备工作正在有序推进。

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 16 版）

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